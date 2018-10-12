ABD Hazine Bakanlığı raporu: Çin bir kur manipülatörü değil

İstanbul, 12 Ekim () - ABD Hazine Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanan döviz kuru uygulamalarına ilişkin yarıyıl rapora göre, Çin bir kur manipülatörü olarak tanımlanmıyor.

Politico'nun haberine göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e sunulduğu belirtiler raporda, Çin'in yuanı manipüle ettiği değerlendirmesi yer almıyor; ancak, Çin'in izleme listesinde tutulmaya devam edildiği belirtiliyor.

Haberde, Hazine uzmanlarının Mnuchin'e Çin'in yuanı manipüle etmediği yönünde rapor verdikleri belirtildi. Trump yönetimi piyasaların yakından izlediği raporu Pazartesi günü yayınlamaya hazırlanıyor. Ancak Mnuchin'in Pazartesi gününe kadar raporda revizyona gitmesi olasılığı da var.