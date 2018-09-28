"ABD ekonomisi için iki yılda resesyon olasılığı çok düşük"

İstanbul, 28 Eylül () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin gelecek iki yılda resesyonla karşı karşıya gelme olasılığının çok düşük olduğunu söyledi.

İş insasanlarının katıldığı bir toplantıda konuşan Powell, "Gelecek yıl veya iki yılda bir resesyon olasılığının yüseldiğine ilişkin bir neden olmadığını düşünüyorum" dedi.