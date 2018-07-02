ABD'de ISM İmalat Endeksi yükseldi, düşüş bekleniyordu

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz () – ABD’de Institute for Supply Management (ISM) tarafından hazırlanan ISM İmalat Endeksi, Haziran’da düşmesi beklenirken yükseldi ve Mayıs ayındaki 58.7 düzeyinden 60.2 düzeyine çıktı. Beklenti ise...