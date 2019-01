ABD-Çin toplantısından olumlu sonuç beklentisiyle piyasalar yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak () - ABD ve Çin’in ticaret toplantısında olumlu sonuç beklentileri etkisiyle, hisse senedi piyasaları bir aylık en yüksek düzeylerine yükseldi.

Yatırımcıların beklediği, orta düzey yetkililerin ticaret ve fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda müzakerelerin üst düzeye çıkarılması için geçici bir anlaşma imzalamasının ardından, beklenen ortak açıklama öncesinde, piyasalar canlandı. Küresel ekonominin en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının sona ereceği umudu risk iştahını artırdı. ABD Hazine faizleri de dolardaki hafif zayıflama ile geriledi.

Almanya iki yıllık gösterge tahvili 1.1 baz puan artışla yüzde – 0.571’e on yıllık gösterge tahvili 1.3 baz puanlık artışla yüzde 0.243’e yükseldi.

Birleşik Krallık’ın iki yıllık gösterge tahvili 1.2 baz puan artışla yüzde 0.775’e on yıllık gösterge tahvili 2.1 baz puanlık artışla yüzde 1.176’ya yükseldi.

Wall Street, ticaret toplantısının sonuçlarının açıklanması beklenirken, açılış öncesi işlemlerde hafif yükseldi.

ABD hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.38,

- Nasdaq yüzde 0.41,

- S&P yüzde 0.33 arttı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.24 kazanımla 1.1468 düzeyinde.