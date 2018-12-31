Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Aralık () – ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD’nin Çin’e uygulanan ek gümrük vergilerinden 1,000'i aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle yükselişe geçerek, Noel tatili sonrası başlayan yükselişlerini sürdürüyor.
Açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones yüzde 0.89, Nasdaq yüzde 0.86 ve S&P 500 yüzde 0.79 değer kazandı.
Euro dolar paritesi ise yüzde 0.18 artışla 1.1463 düzeyinde.
ABD borsaları açılış öncesi işlemlerde yükselişte
Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Aralık () – ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD’nin Çin’e uygulanan ek gümrük vergilerinden 1,000'i aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle yükselişe geçerek, Noel tatili sonrası başlayan...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Aralık () – ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD’nin Çin’e uygulanan ek gümrük vergilerinden 1,000'i aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle yükselişe geçerek, Noel tatili sonrası başlayan yükselişlerini sürdürüyor.
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