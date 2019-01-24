AB / Malstrom: ABD oto vergilerine karşılık vermeye hazırız

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak () – Avrupa Birliği (AB) Ticaret Yetkilisi Cecilia Malmstrom, ABD’nin AB’den gelen arabalara ek gümrük vergisi uygulayacağı iddialarının gerçekleşmeyeceğini, fakat söz konusu vergilerin uygulamaya konulması durumunda Brüksel’in gereken karşılığı vereceğini söyledi.

İsviçre’nin Davos kentinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuşan Malstrom, hem AB hem de ABD’deki araba endüstrilerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koymayı düşündüğü vergilere karşı olduğunun altını çizdi:

“Söz konusu vergilerin uygulanması, AB’nin ABD’ye ulusal bir tehdit oluşturduğu anlamına gelir ve 28 ulustan oluşan bloğumuz bunu kabul edemez.”