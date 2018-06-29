AB: Geri kabul anlaşması için daha çok çaba gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran () – Avrupalı liderler Brüksel’de birçok alanda kararların alındığı zirvede Türkiye ile yapışan geri kabul anlaşmasının tam uygulanması için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Doğu Akdeniz Rotası’nda AB-Türkiye Beyanları’nın tam uygulanması ve Türkiye’den yeni geçişlerin önlenerek sığınmacı geçişlerinin tamamen durdurulması için daha fazla çaba sarfedilmesi gerekiyor” denildi.

Avrupa Birliği liderleri 28 Haziran’da Brüksel’de başlayan ve bugün de devam eden zirvede aralarında sığınmacı sorunu, güvenlik ve ticaret savaşı konularının da olduğu bazı önemli başlıklar üzerinde önemli kararlar aldı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada toplantıda üzerinde anlaşılan konulara ilişkin detaylı bilgi verildi.

Belgede beş ana başlık yer alıyor;

- Sığınmacılar ve göç

- Güvenlik ve savunma

- İstihdam, büyüme ve rekabet gücü

- İnovasyon ve dijital

- Diğer konular

Sığınmacı konusunda AB’nin dış sınırlarının daha etkin kontrolüne ilişkin bazı kararların yer aldığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Konseyi AB’nin prensip ve değerleriyle uyum içinde dış sınırların kontrolü, dış eylem ve iç önlemlerin alındığı kapsamlı bir sığınmacı politikası yaklaşımını esas olarak kabul eder.

“2015’ten bu yana yürürlüğe koan sınır kontrol önlemleriyle yasadışı yollardan AB’ye giren sığınmacı sayısı Ekim 2015’teki zirvesinden yüzde 95 geriledi. Öte yandan son dönemde Doğu ve Batı akdeniz rotalarında sığınmacı sayısında tekrar bir artış gözlemleniyor.

“Avrupa Konseyi 2015 yılındaki gibi kontrolsüz bir sığınmacı akınını engellemek, mevcut ve yeni ortaya çıkan yasa dışı göç yollarının yeni sığınmacı akınlarına yol açmasını engellemek için politikalarını sürdürmeye ve güçlendirmeye devam etmek konusunda kararlıdır.

“Orta Akdeniz rotasında Libya ve diğer ülkelerdeki sığınmacı kaçakçılarının durdurulmasına yönelik çabalar artırılacaktır. AB, bu konuya ilişkin İtalya’yı ve diğer sınır üyeleri desteklemeye devam edecektir.

“Sahel Bölgesi, Libya Sahil güvenliği, insani kabul koşulları, gönüllü insani yardımlar, sığınmacıların geldiği ve geçtiği ülkelerle işbirliği ve gönüllü yeniden yerleştirme konusunda çalışmalar artırılacak

“Libya Sahil Güvenliği Akdeniz’de faaliyet gösteren tüm gemiler ve deniz araçları Libya Sahil Güvenliği’nin operasyonlarını engellemeyecek şekilde çalışmak ve tüm kanunlara uymak zorundadır.”

Belgenin sığınmacı konusuna ilişkin Türkiye’yi yakından ilgilendiren bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

“Doğu Akdeniz Rotası’nda AB-Türkiye Beyanları’nın tam uygulanması ve Türkiye’den yeni geçişlerin önlenerek sığınmacı geçişlerinin tamamen durdurulması için daha fazla çaba sarfedilmesi gerekiyor.

“AB-Türkiye geri kabul anlaşması ve ikili geri kabul anlaşmaları ayrım gözetmeksizin tüm üye ülkeler tarafından tamamıyla uygulanmalıdır.

“Yeni deniz ve kara rotalarının oluşmasının engellenmesi ve sığınmacıların hızla ülkelerine geri dönmesi için acilen bazı önlemler alınması gerekiyor.

“Sığınmacı akınlarına ilişkin Batı Balkan ülkeleriyle bilgi alışverişi, yasadışı göç ve sınır koruma kapasitelerini artırmak, dönüşleri ve geri kabul prosedürlerini hızlandırmak için en önemli unsurdur.

“Batı Akdeniz’de artan sığınmacı geçişlerine istinaden AB özellikle İspanya olmak üzere üye devletlerin tüm çabalarını hem finansal hem de yönetimsel olarak destekleyecektir – özellikle de Fas’tan gelen yasadışı sığınmacıların gelişini önlemek için.

“Sığınmacı kaçakçılığı yapanların iş modellerini ve trajik ölümleri engellemek için tehlikeli yolculukların önlenmesi gerekir. Bu da Arama ve Kurtarma faaliyetleriyle kurtarılarak karaya çıkarılanlara yönelik tüm üye devletlerde ortak ve birbiriyle tutarlı önlemler alınmalıdır.

“Sığınmacı sorunun kökünden çözümü Afrika kıtasının sosyo ekonomik dönüşümü için Afrika ile işbirliği yapılması gerekir."