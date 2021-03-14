9 Ay Anapara Ödemesiz Düşük Faizli QNB Finansbank Kredisi Vatandaşa İlaç Gibi Geldi

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte ekonomik anlamda zor günler yaşanıyor. Salgının tüm dünyayı etkilerken ülkemizde pandemiden nasibini aldı. İş yerleri kapatıldı, birçok kişi işten çıkarıldı. Yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredi kampanyalarına ise Cumhuriyet tarihindeki en yüksek başvuru geldi. Aşılama çalışmalarının beklenenden yavaş şekilde ilerlemesi, mutasyon virüsün ortaya çıkması süresin beklenenden uzun sürmesine yol açtı. Bu süreçte maddi zorluk yaşayan, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ilk tercihi ise yine bankalar oldu. Uygun faiz oranları, cazip ödeme koşulları sunan kampanyalar vatandaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası tarafından faiz arttırma kararı alınmasıyla kredi faiz oranları da neredeyse haftalık olarak değişiklik göstermektedir. Zorlu kış aylarında gelirleri düşen, masrafları artan vatandaşlarımıza ilaç gibi kampanya QNB Finansbank’tan geldi. Banka müşterilerine özel 9 aya kadar ödemesiz, %1,41’den başlayan faiz oranlarıyla yeni kredi kampanyasının duyurusunu gerçekleştirdi.

QNB FİNANSBANK 9 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Son dönemde yaptığı kampanyalarla adından sıkça söz ettiren QNB Finansbank bombayı patlattı. Firmanızın ihtiyaçları için işe devam kredisi duyuruldu. Kampanya detaylarına göre; 9 ay anapara ödemsiz, 36 ay vade imkanı için %1,41 faiz oranı imkanı sunuluyor. Üstelik kredi üst limiti 1 milyon lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Ekonomik Reform Paketi’ni duyurmuştu. Yeni paket kapsamında KOBİ’lere birçok destek verileceğinden söz edilmişti. Bu destekler kapsamında ilk adım QNB Finansbank’tan geldi. Yüksek limitli krediye KOBİ’ler tarafından yoğun başvuru gelmesi bekleniyor. Banka hazırladığı reklam tanıtım filmiyle yeni kampanyanın tanıtımını gerçekleştirdi.

9 AY ÖDEMESİZ KREDİYE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

QNB Finansbank 9 ay ödemsiz krediye başvuru yapacak kişilerin Kobi Nakit Hesap, KOBİ Ticari Kredi Kartı veya çek karnesi, Rahat Paket ve 2 adet OFÖ ürünlerine sahip olma şartı koyulmuştur. Bu şartları sağlayan banka müşterileri 1 milyon liraya kadar %1,41 faiz oranıyla kredi kullanabilirler. Banka tarafından yapılan uyarıda faiz oranının müşteri özelinde değişiklik gösterebileceğine vurgu yapılmıştır.

ÖRNEK 100 BİN TL HESAPLAMA

9 ay anapara ödemesiz kredi tüm KOBİ’lere rahat bir nefes aldıracak. Üstelik sunulan faiz oranıda şuan diğer bankalara göre oldukça cazip. Örnek 100 bin lira kredi hesaplaması için detaylar şu şekildedir;

36 ay vadeli kullanımda %1,41 faiz oranı üzerinden aylık taksit tutarınız 3.731,87 TL ve geri ödenecek toplam tutar 134.347,18 TL şeklinde belirlenmiştir.

Tutarın 500 bin lira olması durumunda aylık taksit tutarı 18.659 TL ve geri ödenecek tutar 671.735 TL şeklinde hesaplanmıştır.

Cazip kredi kampanyasını için başvurular başladı. Krediden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız QNB Finanbank resmi internet sitesine giderek buradaki formu doldurabilirler. Yetkililer tarafından tarafınıza en kısa sürede dönüş yapılır ve başvurunuz alınır. Size en yakın QNB Finansbank şubesine giderekte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.