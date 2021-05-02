84 Ay Ödemesiz Faizsiz Kredi Müjdesi Yoğun Başvuru Alıyor

Yeni gelen desteğe ise yoğun talep oluştu. Faizsiz kredi müjdesi tüm vatandaşların yüzünü güldürdü. Devletimiz tarafından sunulan bu destek kredisinde 2 yıl boyunca ödeme yok. 84 ay ise vade oranı var. Üstelik kredi tamamen faizsiz! 150 bin liraya kadar da limit bulunuyor.

Devlet destekli bu krediyi ise vatandaşlarımız Ziraat Bankası aracılığıyla kullanabilecek.

KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

Kredi kapsamında vatandaşlarımıza 84 aya kadar vade veriliyor. 150 bin liraya kadar da finansman desteği sunuluyor. Ayrıca ilk iki yıl da ödemesiz dönem fırsatı. “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesine başvuran her vatandaşımız koşulları sağlarsa bu fırsattan yararlanabiliyor.

Devletimiz ise bu proje ile hem sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşmasını hedefliyor hem de vatandaşlarımıza gelir kapısı açıyor. Yerel üretim teşvik ediliyor. Üreticinin de geliri artıyor.

TARIM ORMAN BAKANLIĞI DESTEKLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı bu destekli kredi kapsamında vatandaşlarımıza toplam 7 yıl vade ve 150 bin finansman desteği sunuluyor. Bu projeyle de vatandaşlarımız desteklenmiş ve ekonomimize de fayda sağlanmış oluyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kredi için hiçbir ek maliyet de harcamıyor. Tersine göçün desteklendiği bu krediden ise binlerce vatandaş yararlandı.

EYLÜL DÖNEMİNDE BAŞLADI

2020 yılının Eylül döneminde başlatılan projeye ise şimdiye kadar 1250’nin üstünde üretici başvuru yaptı. Hem vatandaşımız hem ülkemiz kazandı.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Projeye katılmak ve krediden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız il ya da ilçelerinde Tarım Müdürlüklerine giderek başvurularını yapabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

84 ay vadeli 150 bin liralık finansman desteğinden aşağıdaki şartları sağlayan vatandaşlarımız yararlanabilirler;

18 yaşından büyükler

Faal olarak küçük baş hayvancılık yapanlar ya da daha önceden yapmış olanlar

Fakat ilk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacaklar proje kapsamına alınmamakta

Proje kapsamında vatandaşlar işletmelerinde dişi küçükbaş hayvan varlığını en az 100 başa çıkartmalı

Kredinin devamı boyunca proje kapsamında belirtilen ırklardaki dişi hayvan sayısı, proje kapsamında edindiği hayvan sayısı ya da yüz başına altına inmemelidir. (Hangisi daha yüksek o geçerli)

İşletmenin bulunduğu yerde ikamet etmek

Ağıla sahip olmak

İşletmenin olduğu bölgedeki meralardan yararlanıyor olma ya da hayvanların yem ihtiyacının %50’sini yetiştirme imkanını sahip olma

Proje kapsamında alınacak hayvanların kendi işletmesinden çıkmamış olması gerekir

Birinci derece akrabadan da alım satım işlemi yapılamaz



BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Vatandaşların başvuruları 7 Ekim 2020 ve 7 Ekim 2021 arasında devam edecek.

VERGİ MUAFİYETİ

Resmî Gazete de yayımlanan karara göre, gelir vergisinden muaf esnaf ve basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için yenilik geldi. Bu vatandaşlar işyeri olarak kullandıkları bina, arsa, araziler ve mesken amaçlı kullandıkları binalar ve tarımsal üretim yerleri için emlak vergisi ödemeyecekler. Emlak vergisinden muaf tutulacaklar.

Aynı zaman aynı yerleşim yerlerden vatandaşlar bina inşaat hacı ve imarla ilgili diğer harçlardan da muaf sayılacaklar.

Yine bu alanlardan alınması gereken vergi, harç ve harcamalara katılma payları da %50 indirimli olacak.