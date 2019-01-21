80 kişinin alınacağı geçici işe 1560 başvuru

KARAMAN'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişinin alınacağı iş için 4 bin 302 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru, İl Özel İdaresine oldu. 80 kişinin kabul edileceği işe 1560 kişi başvurdu.

İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığı ile 17 kurumdaki 6 aylık geçici iş için Karaman'da geçen hafta Pazartesi günü başlayan TYP başvuruları, Cuma günü mesai saatinin bitimi ile sona erdi. 500 kişilik iş için 4 bin 302 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru 80 kişinin çalıştırılacağı İl Özel İdaresine oldu. İl Özel İdaresine 1560 kişi iş başvurusunda bulundu. İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Müftülüğü'nün de dahil edildiği projede, 68 kişinin alınacağı İl Sağlık Müdürlüğüne ise 1113 kişi başvuruda bulundu. Geçici işçilerin 15 kurumda kura yöntemi ile belirleneceği, Ermenek İlçe Belediyesi ve Müftülükte ise liste yönteminin uygulanacağı belirtildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×