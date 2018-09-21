7 yılda hindi üretimi iki katına çıkacak

Gül KABA/İSTANBUL, () - BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca, hindi etine talebin son yıllarda arttığını söyledi. Dr. Koca, "1990 yılında 500 tonluk üretim 2017 yılına gelindiğinde 54 bin 700 tona ulaştı. 2025 yılında ise hedefimiz 120 bin ton hindi eti üretmek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 'Kümes Hayvancılığı Üretimi, Temmuz 2018' verilerine göre; Temmuz ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 10.4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 631 bin adet oldu.

"KİŞİ BAŞI 600 GRAM HİNDİ ETİ TÜKETİYORUZ"

Hindi sayısındaki artışı değerlendiren Dr. Koca, "Toplumun sağlıklı beslenebilmesi için et tüketiminin sürekli artması gerekiyor. Kişi başına hindi eti tüketimi 2010 yılında 450 gram civarındaydı. 2017 yılında 600 grama yükseldi. Avrupa Birliği'nde (AB) ise hindi eti tüketimi 6-7 kilogramdır. Ülkemizde de artış yaşanması gerekiyor. Hindi etine talep son yıllarda istediğimiz düzeyde olmasa da arttı" diye konuştu.

Hindi etinin yağ ve kolesterol düzeyi düşük olduğunu dile getiren Dr. Koca, "Değerli protein kaynaklarından biri, talep son yıllarda istediğimiz düzeyde olmasa da arttı. 1990 yılında 500 tonluk üretim 2017 yılına gelindiğinde 54 bin 700 tona ulaşmıştır. 2025 yılında hedefimiz ise 120 bin ton hindi eti üretmek" dedi.

"HİNDİ ETİ TÜKETİMİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

"Önümüzdeki dönemde amacımız hindiyi süreklilik arz eden bir sürece dönüştürerek, üretimle birlikte hindi eti tüketimini artırmak" diyen Dr. Koca, "Sağlıklı bir alternatif olan hindi etinin sadece yılbaşı gibi dönemsel zamanlarda tüketimi değil, yılın diğer günlerinde de tüketilmesi önemlidir. BESD-BİR olarak hedeflenen üretim, tüketim ve ihracat rakamlarına ulaşabilmek için tüketiciyi eğitici ve yönlendirici çalışmalara önem verilmekte, hindi etinin de en az piliç eti kadar besleyici ve yüksek protein değerine sahip, düşük yağ içeren sağlıklı bir seçenek olduğunu anlatmak üzere çalışmalar yapmak" dedi.

YIL SONUNDA HİNDİ ETİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ BEKLİYORUZ

Yıl sonunda hindi eti üretiminde yüzde 30 artış beklendiğini kaydeden Dr. Koca, "İhracatta da artışın devam edeceği tahmin edilmektedir. Kaliteli besin olan beyaz et ihtiyacını sağlamak ve gelişmiş ülkelerin tüketim düzeyine ulaştırmak için gayretimiz devam edecek" diye konuştu.

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