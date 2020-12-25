65 Yaş Üstü Kredi Veren Bankalar Hangileri? 2021 Listesi

Günümüzde ekonomik durumlar incelendiğinde toplumumuzda yer alan birçok kişinin nakit ihtiyacı çektiğini görmekteyiz. Yaşanan bu nakit ihtiyacı da insanları bankalardan kredi çekmeye yöneltmektedir. Yaş fark etmeden birçok insan bu sorunu yaşamakla birlikte özellikle iş kurmak isteyenler, konut almak isteyenler, araç almak isteyenler kredilerden daha çok yararlanmaktadır. Bankaların uyguladıkları faiz oranları değişiklik göstermekle birlikte en uygun faiz oranı bulunduktan sonra istenilen vade tutarında ödeme yapılabilmektedir.

Yaşlılara kredi veren bankalar hangileri sorusunun cevabına gelindiğinde ise çeşitli sonuçlar otaya çıkmaktadır. Bazı bankalar yaşlılara ihtiyaç kredisi vermezken bazı bankalar da uygun faiz oranları ve vadelerle kredi vermektedir. Yaşlılar ve emekliler çeşitli ihtiyaçları için kredi alabilmek adına bankalara başvurular yaparlar. Bankadan bankaya değişiklik gösteren yaş politikası doğrultusunda bazı bankalar 65 yaş üstü kredi seçeneğini kapalı tutarken bazı bankalar ise 80 yaşlarına kadar kredi imkânı sunmaktadır. 2021 yılı yaklaşırken de bu konular merak uyandırmaya başlamıştır. 2019 ve 2020 yılları için bankalar yaş politikalarında değişikliğe gitmiştir. Önceden 60 yaşına kadar kredi veren birçok banka yeni düzenlemeler yaparak bu yaş sınırını 60, 65, 70, 75, 80 olarak değiştirmiştir.

65 yaş üstü kredi veren bankalar üzerinden kredi çekmek isteyen kişilere hayat sigortası yapılması zorunlu tutulmaktadır. Aksi takdirde bankalar belirledikleri politikalar gereği yaşlılara kredi vermemektedir. Kredi almak isteyen kişinin yaşı ne kadar büyük olursa ödenecek olan hayat sigortası primi de aynı oranda yükselecektir. Bankalar politikaları gereği geri ödeme almak için böyle bir yol izlemektedir. 2021 yılı içinde büyük merak konusu olan 65 yaş üstü kredi veren bankalar yeni yıla girerken politikaları üzerinde değişiklik yapmamıştır ve hayat sigortası seçeneğini aktif olarak sürdürmektedir.

65 Yaş Üstü Konut Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar gereği birçok insan konut sahibi olmayı hedeflemektedir. Maddi durumu çok müsait olmayan kişiler bankalardan konut kredisi çekmek durumunda kalmaktadır. Konut kredisi çekecek olan insanlar en düşük faiz oranını araştırarak ve uzun vadeli konut kredileri üzerinden değerlendirme yaparak bankalara çeşitli yollarla başvuru yapmaktadır. Konut kredisi almak isteyenlerin merak konusu ise konut kredisi almak için yaş sınırı üzerinedir.

Ziraat Bankası

HSBC

TEB

Vakıflar Bankası

Qnb Finansbank

Garanti Bankası

Denizbank

Bankalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlene kurallar gereği konut kredisi çekmek isteyen vatandaşların belirlenen kurallara ve şartlara uyum sağlaması gerekmektedir. Şartlara uyan vatandaşlar konut kredisi alabilirler.ise bu konuda ekstra olarak hayat sigortası durumunu aktif etmektedir. 65 yaş üstü konut kredisi veren bankalar ise şunlardır:

Belirlenen bankalar genel olarak 80 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için konut kedisi vermektedir. Konut kredisi almak isteyen 65 yaş üstü vatandaşların hayat sigortası yaptırması ve kredi notunun bozulmamış olması gerekmektedir.

65 Yaş Üstü Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Bankalar genel olarak uyguladıkları politikalar gereğince yaşlılara verdikleri kredi karşısında şart olarak hayat sigortası seçeneğini koyarlar. Hayat sigortası yaptırmayan yaşlılar kredilerden yararlanamaz. 65 yaş üstü kredi veren bankalar hangileridir sorusu ise nakit ihtiyacı olan veya konut almak isteyen birçok yaşlı için soru işareti olmuştur. Aşağıda sıralanmış olan bankalar 65 yaş üstü için kredi verse de hayat sigortasını şart olarak koymuştur:

Yapı Kredi

TEB

HSBC

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

Denizbank

Aktifbank

2021 yılı için belirlenmiş olan banka politikaları gereği 65 yaş üstü kredi veren bankalar bu şekildedir. Yeni bir düzenleme gelmediği sürece 65 yaş üstü bireyler bu bankalara başvuru yapabilirler.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 15:13