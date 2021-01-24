600 TL Ödenek! PTT Aracılığı İle Kolayca Alınabiliyor! Aile Bakanlığı Tarafından Ödenecek

Çocuk sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş tarafından merak edilen en önemli konulardan biri de doğum yardımı ve başvuru koşulları. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına destek olmak için bir çok farklı ödeme ve yardımda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan 1000 liralık sosyal destek ödemesi de bunların en önemli örneklerinden ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bunun gibi niceleri yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu desteklerin arasında doğum yardımı da bulunmakta. Bu yardımdan faydalanmak için başvuru süreci devam ediyor. Şahıs başı ve taksitsiz tek ödeme şeklinde olmak üzere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve devamındaki çocuklar için 600 Türk lirası doğum yardımı ödemesi yapılacak.

600 TL Verilmesi Planlandı!

Devlet tarafından vatandaşı destekleyici uygulamalar kapsamında doğum yardımı ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin başvuruları devam ettiği süreçte herkes başvuru ve yarsımdan faydalanma koşullarının ne olduğunu, hangi durumda ne kadar doğum yardımı alacaklarını merak ediyor. Vatandaşın ekonomik sarsıntı yaşamasını engellemeye yönelik yoğun çalışmalar devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üstlendiği bu ödemeler kapsamında 1000 liralık sosyal destek yardımları da ödenmeye devam ediyor. Doğum yapan ve ihtiyaç sahibi olan kişilere ise doğum yardımı hizmeti sürüyor. Başvuru yapan ve başvurusu onaylanan vatandaşlara PTT aracılığı ile destek ödemeleri ulaştırılıyor.

Peki doğum yardımı başvuru koşulları ve konuya ilişkin sık sorulanlar neler.

NE KADAR YARDIM YAPILIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taksit siz tek ödeme şeklinde olmak üzere birinci çocuk için 300 Türk lirası, ikinci için 400 Türk lirası, üçüncü ve fazlası için ise 600 Türk Lirası doğum yardımı ödemesi yapacak.

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Kamu işçilerine sözleşmeleri gereği çalıştıkları kurumdan sağlanan doğum yardımı ile yukarıda verilen doğum yardımı tutarları arasındaki fark ödenir. Çalıştıkları kurum daha yüksek doğum yardımı ödemesi yapıyorsa bu kişi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum yardımından faydalanamaz.

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak gereklidir. Çocuğun Ebeveynlerinden en az birinin bu şartı karşılaması zorunludur.

Doğum yardımı ödemesi 15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında bebeğin canlı olarak dünyaya gelmesi durumunda yapılmaktadır. Bu tarih öncesinde meydana gelen doğumlar için doğum yardımı ödemesi yapılmaz.

DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Doğum yardımına başvurmak isteyen kişilerin çocuğun canlı halde dünyaya gelmesi sonrasında nüfus müdürlüğüne gidip çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine kaydını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu işlem sonrasında Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi belgesinin eksiksiz şekilde doldurulup imzalanması ardından şahsi veya kargo yoluyla başvuru yapması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 00:46