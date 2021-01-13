6 Farklı Kurum İhtiyaç Sahiplerine Her Ay Kira Yardımı Verecek!

Farklı alanlarda çeşitli alanlarda yardım yapan devlet kurumlarından pek çok vatandaş yararlanıyor. Fakat bazı yardımlar vatandaşlar tarafından bilinmiyor ve ihtiyaç sahibi olmalarına rağmen bu yardımlardan faydalanamıyorlar. İhtiyaç sahibi vatandaşlara emlak alanında verilen ve az bilinen yardımlardan biri de aylık kira yardımıdır. Peki hangi kurumlar aylık düzenli olarak kira yardımı ödemesi yapıyor? İşte kira yardımı yapan kurumlar ve bu kurumların başvuru şartları…

Hem bakanlık birimleri hem de yerel yönetimler, barınma yardımı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira desteği vermektedir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü aracılığı ile barınma yardımları kapsamında 4 farklı yardım sağlamaktadır. Ev yapım, onarım ve eşya desteği olarak bu yardımların miktarı neredeyse 25 bin liraya kadar varabiliyor.

KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Aile Bakanlığı'nın yanı sıra pek çok devlet birimi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak kira yardımı veriyor. Özel şartları karşılayan aileler, kira yardımı almaya hak kazanıyor. Sizler için kira desteği veren bu kurumları ve hangi şartlarla verdiklerini araştırdık.

1-) İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurduğunda gerekli koşullar karşılanıyorsa bakanlıktan kira yardımı alabilir.

2-) İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira desteği vermektedir.

3-) Belediyeler, özel destek ve yardım programları kapsamında kira yardımı yapmaktadır.

4-) Sivil toplum kuruluşları da, ihtiyaç sahibi kişilere kira desteği sağlamaktadır.

5-) Çeşitli alanlarda hizmet veren vakıf ve dernekler de ihtiyaç sahiplerine kira yardımı vermektedir.

6-) Aile Bakanlığı’nın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kentsel dönüşüm kira desteği adı altında maddi yardım sağlamaktadır.

KİMLER KİRA YARDIMI ALABİLİR? KİRA YARDIMI ALMANIN ŞARTLARI NEDİR?

Her kiracı olan vatandaşa ne yazık ki kira yardımı verilmiyor. Kurumlar ve diğer kuruluşlar, başvuru yapan kişilerin ihtiyaç durumuna göre kira desteği sağlamaktadır. Bazı kurumlar birkaç temel şartı taşıyan kişilerin başvurusunu kabul edip kolayca kira desteği sağlarken, bazı kurumlar da vatandaşların kira yardım başvurusunun onaylanması için geniş kapsamlı şartlar sunmaktadır.

2021 yılı için düzenli olarak verilecek aylık kira yardımlarından yararlanmak isteyen kişilerin karşılaması gereken temel koşullar şu şekildedir;