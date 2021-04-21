6 Ay Ödemesiz Dönem 225.000 Türk Lirası Faizsiz Kredi Paketi Duyuruldu! Halkbank Kredisine Nasıl Başvurulur?

Kamu bankaları vatandaşların gerek ihtiyaçlarına yanıt verebilmek gerek konut ve taşıt sahibi olmalarına yardımcı olabilmek, gerek hayallerini gerçekleştirebilmek adına ellerinden gelen tüm imkanlar ile kredi sağlamaya gayret gösteriyorlar. Halkbank bu kez girişimci ruhlu kadınların hayallerindeki işlere kavuşabilmeleri adına elini taşın altına koyuyor. Kadın girişimcilere özel olduğu duyurulan kampanya ile 225.000 TL 6 Ay ödemesiz kredi kullanımı seçeneği sunuluyor. Peki girişim kredisi kampanyası başvuru şartları neler? Kimler girişim kredisine başvuruda bulunabilir? Konuya ilişkin detaylar haberin devamında.

Pandemi her geçen gün daha da etkili hale gelmekte. Alacağımız önlemler ile gerek yayılmasını gerek diğer alanlara olan etkisini önleyebileceğimiz korona virüs salgını ortaya çıkışından bu yana sağlığımız ile beraber finansal durumumuzu da tehdit ediyor. Bu süreçte kredi faizlerinin de yükselmesi vatandaşlarımızı uygun alternatifler arayışına sürükledi. Halka destek sağlamak isteyen kamu bankaları ihtiyacı olanlara, konut ve taşıt sahibi olmak isteyenlere uygun kredi fırsatları sunmaya devam etti. Halkbank son duyurduğu kredi paketi kampanyası ile kadın girişimcilere iş kurabilmeleri konusunda sermaye desteği sağlamayı hedefliyor. İş kurmak isteyen veya hali hazırda işi bulunup nakit ihtiyacı olan kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayabilmek amacı ile Halkbank 6 ay ödemesiz dönem fırsatı ile 225.000 TL faizsiz kredi kullanma imkânı sunacak.

225 BİN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Kamu bankalarından biri tarafından verilen 6 ay ödemesiz kredi başvurusuna vatandaşlarımız sadece şubelerden katılım sağlayabilir. Bunun için kampanya koşullarını sağlayan vatandaşlarım Halkbank şubelerine giderek faizsiz 225 bin kredi kampanyasından ya da kadın girişimci desteğinden yararlanmak istediklerini söylemeleri gerekmekte.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU KOŞULLARI

Bahsi geçen kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için Halkbank bazı ön koşullar belirledi. Başvuruda bulunacak olan kişinin Mesleki Eğitim Kanunu dahilinde başvuru tarihi öncesinde 1 yıldır ustalık belgesi bulunması gerekmekte.

Ustalık belgelerinin mevcut olduğu mesleği icra ettikleri bir işletmenin son bir yıl içerisinde taraflarınca kurulduğuna dair evrak talep ediliyor banka tarafında. Aynı zamanda vatandaşların KOSGEB tarafınca verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlamış olduklarına dair belgelerinin de krediye başvurmak için bulunması gerekmektedir.

Başvuruda bulunmak için 30 yaşın altında bir girişimci olmak ve KOSGEB tarafından onaylı iş projesi ile Halkbank’a müracaat edilmesi gerekiyor.

GİRİŞİMCİLERE ÖZEL KREDİ ÖZELLİKLERİ

Kredi azami limiti mevcut işletmesi bulunan kadın girişimciler için 100.000 Türk lirası, işletmesi 6 ay ve altında bir süre önce kurulmuş olan kadın girişimciler için 50.000 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Girişimci kredisi vadeleri 6 ay ödemesiz dönemli şekilde azami 36 ay olarak limitlendirilmiştir. Kadınlarımıza ekonomik anlamda destek için sunulan girişimci kredisi yalnızca aylık eşit taksitli ödeme seçeneğine sahiptir. Aynı zamanda başvuran vatandaşlardan ödemesiz dönemler için uygulanan faizler 3 ayda bir alınacaktır.

Aynı zamanda Halkbank tarafından kampanyadan yararlanan vatandaşlarımıza ek fırsatlar sunuluyor. Kredi vade süresince kredi kullanan kadın girişimci havale veya EFT gibi para transferi işlemleri için masraf bedeli ödemeyecektir. Yine Halkbank tarafından verilen bir diğer fırsatla Girişimci kredisi kullanan kadın girişimcilere 5 bin TL limitli kredili mevduat hesabı ve 5 bin TL limitli ticari kullanıma uygun kredi kartı tahsis edilmekte.