50 ilin gözü bu yolda; Karadeniz- Akdeniz otoyolunda sona gelindi

Nedim KOVAN/ORDU, ()- OSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2’nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen 143 yıllık rüya, Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı. 2019 yılında tamamlanacak ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi ile Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı 6 saate inecek.

İlk kez Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolunun projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin ilk temeli ise 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. Güzergah tartışmaları yüzünden 1933 yılında çalışmaları durduruldu. Proje, 1970'li yıllarda tekrar gündeme getirildi. Fakat bir Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, bir kez daha çalışmalar durduruldu. Son olarak proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye İlçesi Topçam'da yapımına başlanılan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla tekrar gündeme getirildi. 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı ulaşım yollarının yapılmasıyla genişletilen proje, değiştirilerek Karadeniz-Akdeniz Yol Projesi olarak devam etti.

143 YILLIK ‘RÜYA’

143 yıllık rüya olan Karadeniz Akdeniz Yolu’nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak, toplam bedeli 926 milyon TL olan 818 kilometrelik Karadeniz- Akdeniz Otoyol Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Proje, Ordu’dan Akdeniz illerine kadar ulaşımı kolaylaştırırken, Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere de kent üzerinden ihracatta önemli rol üstlenecek.

Yaklaşık 700 milyon TL harcama yapılan projenin en önemli etaplarından biri de Ordu sınırları içerisinde bulunuyor. Ordu’da Melet Irmağı boyunca 88 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, Mesudiye-Topçam arasında çalışmalar da aralıksız sürüyor. 88 kilometrelik güzergahta 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 viyadük yer alıyor. Mesudiye-Topçam arasında yapımı süren son tünelin de yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

AKDENİZ’DEN ORDU’YA ULAŞIM 6-7 SAATE İNECEK

Projeyle 121 kilometrelik Ordu-Mesudiye yolu, 88 kilometreye düşecek. 2,5 saatlik Ordu-Mesudiye yolu 1 saate inecek. Yolun tamamının ise 2019’da tamamlanması hedefleniyor. Tünel ve viyadüklerle önemli ölçüde kısalacak Ordu-Sivas arası ulaşım da 2 saate düşecek.

KARADENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELERE TİCARET KOLAYLAŞACAK

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Karadeniz- Akdeniz Yolu’nun Ordu- Giresun Havalimanı ve Ordu Üniversitesi kadar büyük önem taşıdığını söyledi. Yol bittiğinde Karadeniz’e ulaşımın daha kolaylaşacağını, bunun da turizme ve ihracata büyük önemli katkısı olacağını vurgulayan Şahin, “Yol bittiğinde bir Sivaslı 2 saatte Ordu’ya inecek. Kayserili 4 saat sonra, Kahramanmaraşlı 5-6 saat sonra, İskenderun, Hataylı 6-7 saat sonra Ordu’ya inecekler. Ukrayna, Romanya, Rusya’ya ticareti olan illerimiz var. Ürününü satacak Akdeniz’i, Ege’yi, Marmara’yı geçecek. Karadeniz’i bir uçtan bir uça geçerek Rusya’ya ulaşacak. Bu yol bittiği zaman 6-7 saatte İskenderun’dan Karadeniz’e, Ordu’ya inmiş olacak. Karadeniz-Akdeniz yolu 50 ilimizde sanayicimizin daha kolay Rusya’ya, Ukrayna’ya, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere daha kolay ulaşma imkanı olacak” dedi.

ORDU BÜYÜK BİR LOJİSTİK MERKEZİ OLACAK

Yolun tamamlanmasıyla Ordu’nun da Karadeniz’de lojistik merkezi olabileceğini belirten Şahin, "Gaziantepli ya da Kahramanmaraşlı ürettiği ürünü 16-24 saatte ulaştırdığı Karadeniz’e, bu yol sayesinde 6 saatte ulaştıracak. Bizim için büyük avantaj. Ticarette en pahalı şey ulaşım. Doğu ve Güneydoğu’daki, İç Anadolu’daki en kısa ve en verimli yol, Karadeniz- Akdeniz yoludur. Bu yol açıldığında Ordu büyük bir lojistik merkezi olacak. Bunun devamında çok iyi bir limana ihtiyacımız var. Devamında Samsun Çarşamba’ya kadar gelen Samsun-Sarp demiryolunun Ordu-Giresun’dan geçmesi gerekir" şeklinde konuştu.

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