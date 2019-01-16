5 gramlık karpuz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da mini sebzeler, yenilebilir çiçekler, mikro filizler ve taze baharat gibi özel ürünler üreten firma, karpuzun da minyatürünü üretti. Ağırlıkları 5 gram civarındaki karpuzlar, 150-200 gramlık paketlerde satışa sunuluyor.

Antalya'da yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünlerin üretimini yapan Erüst Tarım firmasının, mini sebzeler kategorisinde minyatür karpuz ürünü, ilk defa 26'ncı Gıda ve İçecek Food Product Fuarı'nda tanıtıldı. Firmanın diğer özel ürünleriyle birlikte fuarda büyük ilgi gören minyatür karpuzlardan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve birçok davetli tatma şansı buldu.

Erüst Tarım olarak farklı, ender ve bulunmayan ürünler yetiştirdiklerini söyleyen firma Genel Müdürü Mustafa Erüst, 13 çeşit yenilebilir çiçek, 20'ye yakın minyatür sebze, 25'e yakın 10-20 gramlık mikro filizler, marul grupları, taze ve saksıda baharat gibi ürünlerin yeni trend olduğunu açıkladı. Erüst, özellikle çocuklara sevdirilebilecek atıştırmalık salatalıktan havuca, domatesten turpa minyatür ürünler arasına karpuzu da eklediklerini söyledi. Minyatür karpuzun tanesinin yaklaşık 5 gram ve küçük zeytin boyutunda olduğunu dile getiren Erüst, “Karpuz kabuğundaki tadı alıyorsunuz ve içerisinde normal karpuzda kırmızı olan bölge mini karpuzda beyaz ve salatalık tadı alıyorsunuz. Üretimi büyük karpuza göre çok daha zor ve sürekli üretilebilecek duruma getirmeye çalışıyoruz. Normal karpuz gibi yaz aylarında yetişiyor ama kış dönemi üretimi için de çalışıyoruz" dedi.

150-200 gramlık, içerisinde 40-50 mini karpuz bulunan paketlerde satışa sunulduğunu ve fiyatının da 8-10 lira civarında olduğunu belirten Mustafa Erüst, bu yıl ilk üretimin yapılarak piyasaya sürüldüğünü, üretim alanının 500 metrekare olduğunu kaydetti. Bu yılki üretimin çok olmadığına değinen Erüst, “Önümüzdeki yıllarda geliştirip üretimi artırmayı planlıyoruz. Bizim ürünlerimizde zirai ilaç kullanımı olmadığı için çok sağlıklı. Mini karpuzun, bölgede kelek diye tabir edilen fazla olgunlaşmamış ürünlere benzeyen yetiştirme tarzı var" dedi.



FOTOĞRAFLI