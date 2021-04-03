5 Banka Nisan Ayında Mevduat Faizlerini Değiştirdi! Kredi faiz oranlarında deprem

Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmeye başladığından bu yana bankaların da faiz oranları git gide artıyor. Bankalar mevduat faiz oranlarını yükselterek bir yandan da müşteri çekmeye çalışıyorlar. bu müşteri çekme yarışında ise beş banka nisan ayında bir kez daha mevduat faizlerini güncelledi. Sizde risksiz bir şekilde para kazanmak istiyorsanız paranızı mevduat hesabınıza yatırabilirsiniz! İşte Nisan ayının en çok kazandıran beş bankası;

PİYASANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARINDAN BİRİ FİBABANKA

Fibabanka kiraz hesap açık ara piyasadaki en avantajlı mevduat hesaplarından birini sunuyor! banka Türk lirası için müşterilerine %19,50 faiz oranı veriyor! Aynı zamanda banka dolar ve Euro hesapları içinde mevduat hesabı açılmasına imkân tanınıyor. Dolar için sunulan faiz oranı %1,50 Euro içinde %0,50.

Buna göre 32 günlük 10 bin TL mevduat hesabı için banka net 162 lira kazanç vermekte. 10 bin dolar 32 günlük getirisi için banka vatandaşlara net 10,52 dolar kazanç sağlarken Euro için de 3,51 kazanç veriyor.

ING MEVDUAT FAİZLERİNİ GÜNCELLEDİ

İngiltere merkezli banka mevduat faiz oranlarında güncellemeye giderek parası olana artık daha çok kazandırıyor! Ülkemizdeki faiz oranlarının artmasıyla banka da mevduat getirilerini bir kez daha düzenledi. Banka faiz oranlarını yeni güncelleme il %19 bandını çıkardı. Banka şu an müşterilerine piyasadaki en yüksek mevduat getirilerinden birini sunuyor.

10 bin lira getirisi de bankanın 32 gün sonunda net olarak 158 Türk lirası. Hesabınızı ise internet şubesinden, ING Bank şubelerinden ya da mobil şubeden açabilirsiniz. Bankada mevduat hesabınızın olması içinse Türk lirası cinsinden en 5 bin lira yatırmanız gerekmekte. Aynı zamanda banka dolar ve Euro hesabı da açmaya izin veriyor. Döviz hesapları içinse alt limit 2 bin dolar ya da 2 bin Euro.

Dolar içinse banka TL’ye göre oldukça düşük bir faiz sunuyor. Dolar mevduat faiz oranı %0,15 veriliyor. 2 bin dolar için 32 gün sonunda alınan gelir ise 0,21 dolar. Euro içinse sunulan faiz oranı yine %0,15. Vade sonunda 2 bin Euro için de alınan kazanç 0,21 Euro.

Aynı zamanda ING Bank müşterileri bankadan ayda iki defa vade bozmadan nakit çekimine de sahipler.

ODEBANK’TA BİRDEN FAZLA PARA BİRİMİNDE MEVDUAT HESABI AÇABİLİRSİNİZ

Odebank müşteri çekme yarışına yepyeni bir fırsat geçirdi. Müşterilerine birden fazla para biriminde aynı anda hesap açma şansı veriyor. Yani aynı anda ister TL ister USD, EUR ya da GBP cinsinden hesabınız olabilir. Bu sayede farklı para birimlerinden her ay sabit oranlarda getiri elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra banka para birimleri arasında dilediğiniz kadar geçiş yapmanıza da olanak tanır. Ayda %19 faiz oranı veren banka müşterilerine 10 bin lira için 32 gün sonunda net 158 lira kazandırır.

Dolar içinse banka piyasadaki en yüksek faiz oranlarından birini sunuyor. %2,10 faiz oranıyla birinci sırada. 32 gün vade sonunda 10 bin dolar içinde net 14,73 USD getiri verir. Euro içinse faiz oranı %1. Yine aynı vade sonunda Euro net getirisi de 7,01 olur.

Aynı zamanda banka 1 günden 1 yıla kadar vade oranı vermekte. Yani banka müşterileri diledikleri vade oranını seçmede özgürler. Banka vadeli hesabı ise 0212 270 84 44 üzerinden, internet bankacılığından ya da Odeabank şubelerinden yapabilirsiniz. Çok para birimli mevduat hesabı içinse vatandaşlar sadece şube üzerinden başvuru yapabilir.

AKBANKTAN MEVDUAT FAİZ KAMPANYASI BAŞLADI

Ülkemizin köklü özel bankalarından biri olan Akbank mevduat faiz oranlarında oldukça bonkör davranıyor! Faiz oranlarını yeni güncelleyen banka vatandaşlara aylık %18 gibi çok yüksek bir rakamda faiz fırsatı veriyor.

32 günlük getirisi ise 10 bin liradan hesabın net 149 lira olmakta. Vatandaşlar ise hesaplarını kolayca şubelerden, internet bankacılığından ya da Akbank çağrı merkezinden yapabilirler.

PİYASADAKİ YENİ FIRSAT ANADOLUBANK

Anadolu Banka’da faiz oranlarını güncelleyen bankalardan biri oldu. Yeni faiz oranı güncellemesiyle bankanın mevduat faizi %19,75 oldu. Böylece en yüksek mevduat getirisini sağlayan banka konumuna yerleşti. 32 günden 365 güne kadar mevduat hesabı açımına izin veren banka aynı zamanda diğer döviz kurları içinde hesap açtırmakta. Anadolu Bank sayesinden mevduat hesabınızı • TL, USD, EUR, GBP, CHF, AUD ve XAU cinsinden açmanız mümkün.

Banka mevduat hesabını şubelerden, internet üzerinden ya da 0 850 222 55 50 çağrı merkezinden yapabilirsiniz. DİĞER BANKALARIN FAİZ ORANLARI VE KAZANÇLARI

Vadeli mevduat hesabına 100.000 Türk lirası yatırım yapan kişiler Cepte TEB Marifetli Hesapta yüzde 19, Burganbank dijital mevduat hesabında yüzde 18,25. Alternatif bank Vov+ hesapta yüzde 17,25, Enpara.com Vadeli Hesapta yüzde 16 faiz kazanmakta. Yine köklü bankalardan biri olan Garanti BBVA E-Vadeli hesapta yüzde 14,75 faiz oranı sunuluyor vatandaşlarımıza. Kamu bankalarında ise Vakıfbank E-Vadeli hesapta yüzde 18, Halkbank E-Mevduat hesabında yüzde 18 faiz oranı verilmekte. Son olarak da vatandaşlar Yapı kredi Bankası Dönüşüm Hesabında yüzde 16,50, Denizbank Vadeli Hesapta yüzde 16, HSBC Modern Hesapta ise yüzde 15 oranında mevduat faizi geliri elde edebilirler.

VADELİ HESAP NASIL AÇILIR? (TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN)

Vadeli hesap açmak için ilk önce internet şubesine giriş yapılır. Daha sonra ise sırasıyla Başvuru> Hesaplar > Vadeli Hesap Açılışı seçilerken hesap oluşturulur. Telefon bankacılığından da aynı işlemler izlenmektedir.