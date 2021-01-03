45.5 Milyar Lira Karşılıksız Maddi Destek Verildi! Başvurular Devam Ediyor!

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, 9 ay boyunca pandeminin etkisinin atlatılmasına yardımcı olmak ve üçüncü çeyrekte büyüme patikasına dönülmesi için vatandaşlara 45.5 milyar lira maddi destek sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs salgınının özellikle ekonomik olarak vatandaşlarımızın üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlattıkları Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara 9 ay boyunca toplam 45.5 milyar liraya yakın destek ve yardım sağlandığı kaydedildi.

Vatandaşları, 2020 yılında Mart ayında Türkiye’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden korumak için başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programı ile her sektördeki çalışanlara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardım ve destek paketleri sağlandı.

HEM VATANDAŞ HEM SEKTÖRLER DESTEKLENDİ

İçinde bulunduğumuz son 9 aylık koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara pek çok maddi destek verildi. Bu desteklerden bazıları hala verilmeye devam ediyor ve hem vatandaşlar hem sektörler bu yardımlarla destekleniyor. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, 31 Aralık 2020 tarihine kadar verilen maddi destekler hakkında elde edilen verilere göre; Sosyal Destek Programı çerçevesinde Bakanlık tarafından Faz 1’de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira ödeme yapılırken, Faz 2’de de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon lira verildi.

Halen verilmeye devam eden Faz 3 çerçevesinde bu ana kadar 1 milyon 949 bin 785 haneye 1.000'er lira maddi yardım sağlandı. 2 milyon 53 bin 282 haneye de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan 1.000'er liralık ödemeler olarak iletildi.

ÇALIŞAN VATANDAŞLARA 23 MİLYAR LİRA VERİLDİ

3 milyon 582 bin 455 çalışan vatandaşa Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 23 milyar 371 milyon lira ödeme yapıldı. 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren, Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları tekrar Bakanlık tarafından alınmaya başladı. Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları son güncelleme ile birlikte, e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğine ek olarak, ücretsiz izne ayrılmış olan 2 milyon 216 bin 622 adet çalışan vatandaşa 6 milyar 478 milyon lira ödeme yapılırken, İşsizlik Ödeneği kapsamında da 913 bin 818 çalışana 4 milyar 527 milyon lira verildi.