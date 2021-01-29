40 Bin TL Hibe Desteği Heyecanla Karşılandı! Geri Ödemesiz 40.000 TL Verilecek

2020 Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomiyi de alt üst etti. Bu süreçte yaşanan mağduriyetleri engellemek adına geçtiğimiz yıl Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketi devreye alınmıştı. 2021 yılında yeni reform paketiyle de yeni destek paketleri gündeme geldi. Esnafa, işçiye, ihtiyaç sahiplerine önümüzdeki günlerde büyük bir sürpriz gelecek. Yeni reform paketi heyecanla beklenirken 40 bin TL hibe verileceği müjdesi herkeste büyük bir sevinç etkisi yarattı. Vatandaşlarımız 40 bin lira hibe şartları ve detaylarını yakından takip ediyorlar.

Esnaflara pandemi süreci itibariyle yapılan yardımlar şu şekildeydi: 3 ay süreyle 1.000 TL nakit desteği, büyükşehirlerde olan esnaflara 750 TL kira desteği, şehirlerde yaşayanlara 500 TL. Buna ek olarak vergi yapılandırması başvuruları Ocak ayının sonuna kadar uzatıldı. Halkbank'tan devlet destekli kredi kullananlar için 6 aylık kredi erteleme imkanı sunuldu.

40 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Pandemi nedeniyle 2019 yılında lokanta, kafe ve restorantlar için yıllık cirosu 3 milyon liranın altında olan vatandaşlarımıza hibe desteği geliyor. Esnaflarımıza en az 2.000 TL en çok ise 40.000 TL hibe desteği sunulacak. Konu hakkında resmi açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Elvan şu ifadeleri kullandı:

2019 cironuz 3 milyon TL'nin altındaysa, 2020 cironuz yüzde 50 ve üzerinde azaldıysa, 2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz (tutar azalan cironun yüzde 3'üne göre hesaplanacak)

ESNAF 40 BİN TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından paylaşılanbu haber bütün esnaflar tarafından heyecanla karşılandı. Müjdeli haber sonrasında vatandaşlarımız hibe ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Yapılan açıklamaya göre ilgili hibe desteğinin başlaması için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Restoran, kafe ve benzeri işletmelerin hibe destek ödemeleri başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. Hibe desteği başvurusunun Ticaret Bakanlığı sayfası altında hizmete açılması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan son dakika açıklaması sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanının kararnameyi onaylamasıyla birlikte esnaflarımıza en az 2 bin TL, en çok 40 bin TL olmak üzere hibe destek ödemeleri yapılacak.

ESNAF HİBE DESTEĞİ HESAPLAMA

Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse; bir kafenin 2019 yılı cirosu 100 bin TL olsun. 2020 yılında cirosu 50 bin TL ise zararı olan 50 bin TL'nin yüzde 3'ü kadar tutar esnaflarımıza ödenecek. Bu örnek için yüzde 3 hesaplaması 1.500 liraya denk gelmektedir. Yapılan hesaba göre tutar 2 bin liranın altında olsa da devlet esnaflara 2.000 TL ödeme yapacak. Sizde 2019-2020 yılları arasındaki yıllık cironuzdaki zararı tespit edip yüzde 3'ünü hesaplayabilir, devletten alacağınız hibe desteğini hemen öğrenebilirsiniz. Yapılacak hibe destek ödemelerinde üst sınır 40 bin TL olarak açıklanmıştır.