4 Banka Faiz Arttırdı! Bankalar En Yüksek Mevduat Faiz Oranları İçin Birbiriyle Yarışıyor!

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte dolar/TL kurunda sert yükselişlere şahit olduk. Dolar kuru geçtiğimiz yıl mart ayında başlayan yükseliş trendine kasım ayı itibariyle son verdi. Dolar kuru 8,54 lira seviyesine kadar yükseldi. Soluksuz yükseliş ardından duruma el atan Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli önlemler aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi, Merkez Bankası Başkanı görevine Naci Ağbal'ın getirilmesi, yeni başkanın faiz arttırması ve Cumburbaşkanı Erdoğan'ın reform açıklamalarıyla birlikte piyasalarda geri çekilme süreci başladı. Merkez Bankası tarafından verilen faiz attırma kararıyla birlikte ülkemize 19 milyar dolar sıcak para girişi gerçekleşti. Bankalar ise yeni müşterilerini bankalarının bünyesine alabilmek için en yüksek faiz konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Bugün yapılan güncellemelerle birlikte 32 günlük en yüksek mevduat hesabı faizleri sunan banka listesi güncellendi.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ HANGİ BANKADA?

Faiz getirisi el etmek isteyen yatırımcılar için en yüksek faiz sunan bankaların ilk üç sırası değişmedi. Geçtiğimiz aylarda yüksek faiz sunan Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) ise faizleri düşürme kararı aldı. İşte sıralı liste şu şekilde:

%18 faiz oranı sunan Fibabank, Odeabank ve Burganbank listenin birinci sırasında yer alıyor. 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi için vade sonunda 1.499 TL faiz getirisi elde edebilirsiniz.

Listenin ikinci sırasında ise %17.75 faiz oranıyla Aktifbank yer almaktadır. Vov Hesap ile 32 günlük vade sonunda 100.000 lira anapara üzerinden 1.478 lira kazanabilirsiniz.

Yüzde 17 faiz oranıyla Akbank, ICBC listenin üçüncü sırasında yer almaktadır. E-mevduat hesabıyla banka müşterilerine vade sonunda 1.416 TL faiz getirisi imkanı sunulmaktadır. Düşük faiz politikası izleyen Akbank yeni güncellemeyle birlikte faiz oranını yükselten bankalar arasında yer aldı.

Dördüncü sırada %16.75 faiz oranıyla QNB Finansbank yer alıyor. Çift Sarılı Hesap ile 100 bin lira anaparadan 32 günlük vadeli olmak üzere 1.395 TL faiz getirisi elde edebilirsiniz. (EnPara müşterileri için %15.50 faiz oranıyla aylık 1.291 TL faiz getirisi imkanı sunuluyor.)

Kamu bankaları arasında en yüksek mevduat faizi oranını sunan Vakıfbank, Arı Hesap müşterileri için %16.50 mevduat faizi veriyor. 100 bin TL anaparası olan vatandaşlarımız Vakıfbank aracılığıyla 1.374 TL faiz getirisi elde edebilirler.

TEB faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda %18 mevduat faizi sunan banka yeni yılla birlikte bu oranlarını %16.00 a düşürdü. Böylece faiz getirisi 1.333 TL'ye gerilemiş oldu.

Kamu bankalarından Halkbank %16.00 imkanı sunarken, Ziraat Bankası %15.50 ile kamu bankaları arasında en düşük faiz oranı veren banka oldu.

Yapı Kredi bankası %15.25 ile 1.270 TL faiz getirisi fırsatı sunarken, İş Bankası %11.45 ile özel bankalar arasında en düşük faiz oranını sunan bankalardan bir tanesi oldu.

19 Ocak Salı günü güncellenen 32 günlük mevduat hesabı faiz oranlarına göre sizde bankanızı değiştirerek, bankaların hoşgeldin kampanyalarından yararlanabilir yüksek faiz oranlarıyla yüksek kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz.