37 Milyon Kişi Faydalanacak! Günlük 50 TL Ücretsiz İzin Desteği Verilen Sektörlere Yenileri Eklendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrardan bir yeni dizi tedbir kararı alındı. Yeni alınan tedbir kararları neticesinde, çoğu işyeri tamamen veya kısmi olarak kapanma kapsamına alındı. Bu karar ile birlikte mevcut sektörlerde çalışan kişilerin ücret alıp almayacağı merak konusu haline geldi. Faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki çalışanlar için de 2021 yılının nisan ve mayıs ayları için, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük olarak 50 Türk Lirası ödeme sağlanacak.

TBMM'de görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlemesinde, yiyecek ve içecek sektörüne, diğer sektörlerden farklı olarak getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletilmekte, böylece ücretsiz izinde olan kişilere her ay 1.500 TL ödenecek.

Verilen bir önerge ile son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan, sektörlerdeki personel için de 2021’de nisan ve mayıs ayları için, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük olarak 50 TL ödeme sağlanacak.

Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek miktarı ise 50 liraya TL’ye çıkarılıyor.

Sunulan teklifin ilk etabında yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden yararlanamayanlara, 2021 için nisan ve mayıs ayları ile ilgili olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 Türk Lirası ödeme yapılması öngörülüyordu.

İzin Desteğine Eklenen Sektörler

-Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

-Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

-Bilardo salonlarının faaliyetleri

-İnternet kafelerin faaliyetleri

-Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (Form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç.)

-Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

-Oyun makinelerinin işletilmesi

-Hamam, sauna vb. yerlerin faaliyetleri

-Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri (Konaklama hizmetleri hariç.)

Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (Sağlık bakım hizmetleri hariç.)