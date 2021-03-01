3600 Ek Göstergede Sevindiren Gelişme! 3600 Ek Göstergede Son Durum Ne, Ne Zaman Çıkacak?

3600 ek göstergede son durum ne olacak sorusunun yanıtına vatandaşların yaptığı araştırmalar devam ederken yetkililerden gelen açıklamalar takip edilmeye devam ediyor. Özellikle ek göstergeyi bekleyen vatandaşlar tarafından ek göstergenin ne zaman çıkacak son dakika haberleri incelikle takip ediliyor. Ek göstergenin 3600’e çıkarılması ile beraber din adamları idareciler, hemşireler, polis ve öğretmenler emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşlarında önemli oranda bir artış yaşanacağı umudunu taşıyor. Bundan önce 3600 ek göstergesi ne zaman yürürlüğe girecek sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından açıklama getirilmişti. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi olarak gösterilen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan bir çağrı geldiği bildirildi.

Vatandaşlar 3600 ek gösterge ne zaman verilecek sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Pek çok meslek grubunun maaşını büyük oranda arttıracak olan 3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı ile ilgili son zamanlarda yetkililerden sık sık açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Bir açıklama da Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’dan geldi.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçim öncesinde imamlara ,ilahiyatçılara 3600 ek gösterge sözünü verdiğini anımsattı ve “Sözünün bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi. Ünal, aynı sözün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diyerek verildiğinin de altını çizdi.

Emekliliği gelmesine rağmen, 3600 ek göstergeden yararlanabilmek için bekleyen pek çok kamu çalışanı olduğunu belirten Ünal, bu düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsamak üzere adaletli bir şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi. Binlerce vatandaşın 3600 ek gösterge konusundaki umudunun boşa çıkarılmamasını ve hazırlanmasına katkıda bulundukları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemekte olan 3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifinin bir an önce yasalaşmasını talep ettiklerini söyledi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge yasası ne zaman yürürlüğe girecek sorusu daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da sorulmuştu. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada; daha etkin bir performansın devreye alınabilmesi için düzenleme yapıldığı söylenmişti. 3600 ek gösterge konusunda sadece sağlık çalışanları ile ilgili değil benzer tüm çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapıldığını belirtmişti.