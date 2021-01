32 Günlük Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! En Yüksek Faiz Veren Banka Hangisi

Merkez Bankası’nın faiz oranlarında attığı adımlar sonucunda her geçen gün mevduat faiz oranlarında yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor. Bankalar adeta mevduat faiz oranlarını müşteri çekmek için yarıştırır hale geldi. Bankalar arasındaki bu rekabet ise her geçen gün biraz daha artmakta. Bu nedenle bankalar tarafından mevduat oranlarına verilen faizler her geçen gün biraz daha artmakta. Bu nedenle elinde parası olan vatandaşlarımız daha fazla kazanç sağlayabilirler. Peki 10 bin ya da 100 bin için en uygun banka hangisi? Sizler için en çok kazandıran bankayı ve güncel mevduat faiz oranlarını derledik. Detaylar haberimizde.

Bankaların sundukları 32 günlük mevduat oranları her geçen gün artmaya devam ediyor. Faiz oranları yukarı yönde önü alınamaz şekilde artarken bankaların aynı zaman kredi faizleri de artıyor. Bu artış devam ettikçe de vatandaşlar en yüksek faiz hangi bankada gibi sorular sormaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafındansa hem dolar kuru hem de enflasyonu düşürmek amacıyla para sıkılaştırma politikası izlenmeye devam ediliyor.

32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ OLDU?

Yapılan güncellemelerle birlikte bankaların verdikleri mevduat faiz oranları da her geçen gün yenileniyor. İlk sırada ise bir kez daha Alternatif Bank var. Alternatif Bank’tan VOV+ hesabı açanlar %17,75 faiz oranından yararlanabilirler.

%18,75 FAİZ ORANI

Alternatif Bank aynı zaman vatandaşlarımıza mevduat faiz oranlarını arttırmaları içinde fırsat tanıyor. Eğer vatandaşlarımız 2 adet düzenli fatura ödeme talimatı verirlerse %0,25 faiz oranı, kredi kartı ürünlerinden yararlanmaları halinde %0,25 oranında faiz daha ayrıca kasko, konut paket, özel sağlık gibi sigorta ürünlerinden birini kullanmaları durumunda %0,25 daha faiz oranı alıyorlar. Yine ekstra hesap açılırsa %0,25faiz oranı daha kazanıyorlar. Bu şekilde vatandaşlarımız aldıkları mevduat faiz oranını %18,75 bandına kadar yükseltebiliyor.

Aynı zaman bankalar Dolar gibi diğer döviz oranları içinde faizlerini yükselttiler. Alternatif Bank yine listemizde en yüksek dolar faiz oranını veren banka. Bankanın sunduğu faiz oranı ise %2,45.

100 BİN LİRANIN AYLIK FAİZİ KAÇ TL, NE KADAR OLDU?

Bizde sizler için en yüksek faizi sunan bankaların 100 bin Türk lirası için getirilerini derledik. Fibabanka kiraz hesabında %1 faiz oranı ile 100 bin Türk lirası ayda 1 bin 499 Türk lirası getirmekte.

Aynı kazanç yine Turkish Bank Enerji Hesap, Odeabank ve Burgan bank içinde geçerli.

Cepte TEB ise %17,75 faiz oranı veriyor ve 32 ay sonunda kazancı da 1 bin 458 Türk lirası.

Kamu bankaları arasında ise en yüksek faiz oranı Vakıfbank tarafından sunuluyor. Bankanın aylık kazancı ise 1 bin 374 Türk lirası.