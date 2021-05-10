3000 TL Temel İhtiyaç Kredisi Alamayanlara verilecek! Bu Ay Alınabilecek!

Pandemi paketleri 2020 yılı içerisinde pek çok vatandaş tarafından kullanılmıştır. Üstelik kullanılan paketler sadece devlet yardımlarından ibaret de değildir. Bilindiği üzere piyasalarda ciddi şekilde nakit ihtiyacı baş göstermiştir. Bu da bankaların kredi desteği vermelerini sağlamıştır. 2020 yılı içerisinde;

Kredi faiz oranlarının güncellenmesi,

Faizsiz kredilerin temin edilebilmesi,

Vade oranlarının artırılması,

Kredi borçlarının ertelenmesi gibi hamleler bankalardan gelmiştir.

Geçtiğimiz aylarda bankalardan ihtiyaç sahiplerine 3.000 TL’ye kadar kredi desteği geldiği haberleri kesinleşmiştir. Ancak bu krediden herkes yararlanamamıştır. Aynı nedenler kredi desteğinin 5.000 TL olarak güncellenmesine kapı aralamıştır.

3.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi Alamayanlara 5.000 TL Müjdesi Geldi!

Vatandaşlar bankalardan ihtiyaç kredisi almak için şimdiden araştırmalara girmiş durumdadır. Özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi sonuçlarının kısa süre içerisinde gelmesi adına ellerinden geleni yapmaktadır. bu bağlamda 3.000 TL imkanları kaçırmış olanlar için 5.000 TL müjdesi gelmiş durumdadır.

Belirlenmiş ve açıklanacak olan bankalar, müşterileri için bireysel ihtiyaç kredileri tanımlamaktadır. 5.000 TL’ye kadar olan kredilerde;

6 ay erteleme,

30 – 36 aya kadar vade,

Cüzi taksit miktarları gibi avantajlar bulunmaktadır.

Avantajlardan istifade edebilmek isteyenlerin zaman kaybetmeden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Zira bahsi geçen imkânın ne kadar devam edeceğine yönelik bir açıklama gelmiş değildir.

3.000 TL Kredi Alanlar Yeni Paketten Yararlanabilecek Mi?

Geçtiğimiz aylarda gelen 3.000 TL kredi müjdesinden pek çok vatandaş yararlanmıştır. Buna karşın kredi başvuruları olumsuz olanlar da çok fazladır. Aynı şekilde istedikleri miktarda krediyi temin edemeyen ciddi bir kesim de bulunaktadır. 5.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi bu neden yüzünden oldukça önemlidir.

3.000 TL kredi imkanlarından istifade edemeyenler zaten şimdiden 5.000 TL için hazırlık yapmaya başlamıştır. Sorun 3.000 TL alanlar adınadır. Çünkü bu kesimin yeni kredi imkanlarından yarar sağlayıp sağlamayacağı bilinmemektedir. Bankalar, konu hakkında net açıklama yapmış değillerdir. Bu neden yüzünden henüz kesin bir açıklama gelmesi beklenmektedir.

5.000 TL İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Bankalardan ihtiyaç kredisi başvuruları farklı şekillerde yapılabilmektedir. Burada ana amaç müşterilerin kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleridir.

Şubelere giderek,

Telefon bankacılığı kullanarak,

Mobil bankacılıktan,

İnternet bankacılığından istenen kredilere başvuru yapılabilmektedir.

Kredilerin bazıları standarttır. Bu tür kredilere ön başvurular genel bağlamda şubelere gidilmeden gerçekleştirilmektedir. Ancak 5.000 TL’lik kredi gibi özel olan kredilerde başvuruların büyük bir bölümü şubelerden yapılmaktadır. Çünkü vatandaşlar pek çok kafa karışıklığı yaşamaktadır. Şubelerde hizmet sunumu yapan bireysel müşteri temsilcileri ise kafa karışıklıklarını büyük oranda gidermektedir. Üstelik bu sayede kredi takipleri de kolaylaşmaktadır.

Hangi Bankalardan 5.000 TL İhtiyaç Kredisi Alınabilir?

Bireyler bankaların 2021 ihtiyaç kredi imkanlarını liste şeklinde görebilmektedir. Ancak henüz tüm bankalar kredi faiz oranlarında güncelleme yapmış değildir. Bu neden yüzünden açıklanacak olan bankalardan işlem görülmesi avantaj sağlamaktadır. Tabi kredi başvurusunda bulunacak olanlar kimlik bilgileri gibi temel verileri toplamaları da istenmektedir. Siz de;

Vakıfbank üzerinden,

Ziraat Bankası üzerinden,

Halk Bankası üzerinden ihtiyaç kredilerinizi temin edebilirsiniz.

Sayılan bankaların kredi faiz oranları ve ek imkanları şu anda daha iyidir. Zira temel ihtiyaç kredileri hemen her bankadan emin edilebilmektedir. Bu neden yüzünden bir bankaya yönelmek yerine birden fazla banka ile görüşme sağlanması tavsiye olunmaktadır. Böylelikle hem kredi oranları hem de ödeme olanakları konusunda bilgi edinilebilecektir. Bu da çekilecek olan kredide müşterilerin de bilinçli şekilde hareket edebilmesine olanak tanımaktadır.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 23:15