300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

Aslı DURAN/ANTALYA, () - KASAPLAR Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), 300 TIR kemiksiz sığır eti ithal etme kararına tepki gösterdi.

ESK internet sitesinden yaptığı duyuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithalatına izin verilen ülkelerden 300 TIR taze, soğutulmuş kemiksiz sığır etinin gümrük işlemlerinin yapılması için hizmet alımı ihalesi açtı. 27 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan hizmet alım ihalesinde teklifler için sadece bir gün süre verildi. ESK toplam ihraç edilecek miktarı açıklamasa da sektör temsilcileri 300 TIR'ın toplam kapasitesine göre yaklaşık 7 bin 500 ton kemiksiz sığır eti taşınacağını dile getiriyor.

'DEVLET HEM ÜRETİCİYİ HEM TÜKETİCİYİ DÜŞÜNMELİ'

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, et ithaline gerek olmadığını, bakanlığın kasap temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirme yapması gerektiğini söyledi. ESK'in et ithalatlarına karşı olduklarını belirten Başkan Yardımcı, ithal edilen canlı hayvan ve karkas etten Türkiye'nin zarar gördüğünü, besiciliği bitirdiklerini ifade etti. Etle uğraşan birimlerin bir araya gelerek bakanlıkla et ithalatı konusunda ortak karar alması gerektiğini açıklayan Osman Yardımcı, 300 TIR löp eti denetlemek için yeterli laboratuvar olmadığına dikkat çekti. Başkan Yardımcı, “Bu eti neye dayanarak ithal ediyorsunuz. İç piyasada hayvancılığı bu şekilde dengelersek ilerde eti karne ile alacağız. Böyle şey olamaz. Bizim besicilerimiz, üreticilerimiz var. Bence ESK'in bu işlerden çekilmesi gerek. Şu anda iç piyasamızda hayvan bitmedi. Devlet hem üreticiyi hem tüketiciyi düşünmeli. Sadece 80 milyon tüketiciyi düşünüyorum diyorsa üretici yarın yok olduğunda o 80 milyon dışarıya muhtaç olur" diye konuştu.

HANGİ İLDE NE BESLENİYOR ANALİZİ YAPILMALI

90'lı yıllarda başkan olduğu zaman Türkiye'nin dünya devletleri arasında hayvancılıkta 3-4'üncü olduğunu, yanlış politikalar yüzünden şu anda son sıralarda yer aldığını söyleyen Yardımcı, “Biz kendini beslemeyen ülkelerden et ithal ediyoruz. Et insanın temel gıda maddesidir. Sayın bakanım bizi çağırsın, biz 3 senede bunun formülünü ortaya koyacağız. 3 sene sonra biz et ithal edeceğiz. Türkiye küçük bir devlet değil. Hangi ilde ne besleniyor diyerek il il böleceğiz. İl il çalışıyoruz. Örneğin Antalya'da ne beslenir? Antalya keçi iklimiydi ama ne oldu keçicilik kalmadı. Koyun iklimiydi, nerde şu an, doğuda yetişiyor. Şimdi var mı koyunculuk, yok. Neden millet bir anda dana etine döndü? 90'lı yıllara kadar bizi besleyen koyun ve keçi etiydi. Şimdi birdenbire dana etine döndük. Danaya devlet destek veriyor ama böyle vermesin. Dışardan et alımına karşıyım, ESK bu ticaretten çekilmeli. Ticareti esnaf yapsın" dedi.

'ET İTHAL EDİLDİĞİ SÜRECE BESİCİLİK KALMAYACAK'

Osman Yardımcı, kasaplar odası olarak devletin, üreticinin ve tüketicinin yanında olduklarını söyledi. Yardımcı, “Aç kalalım ama kendi malımızı satalım. Aç kalalım devleti ve bayrağımızı koruyalım. Esnaf devletimizi düşünüyor. Ama bizi kim düşünecek? Her şeyi dışarıya bağlı kılarsak her şeyi üç markete verirsek biz esnafı ne yapacağız? Bu etleri böyle getirdikleri sürece bizde besicilik kalmayacak. Dışarıya daha çok bağımlı olacağız. Avrupa eti bize ucuz mu veriyor? Bu ekonomik bir savaş. Ben ithal ete karşıyım" diye konuştu.



