30 Gün İçerisinde Kredi Kullanan Vatandaşların Dikkatine! Bin TL ve Üzeri Para İadesi Alabilirsiniz

Pandeminin etkisi ile kredi kullananların sayısı da epey arttı. Kredi kullanırken bazı esaslara dikkat etmenizde var çünkü, kredi kullanırken hayat sigortasına onay verme istemeyen bir vatandaş, banka ile görüşleri ters düşünce bir türlü anlaşmaya varamadı ve mahkeme yoluna gitti. Mahkemeden çıkan karar ise vatandaştan yana oldu.

İstanbul'da özel bir bankadan kredi kullanan vatandaş, banka tarafından açık onayı olmadan kendisine hayat sigortası yapıldı. Özel bankaya hayat sigortası istemediğini aktaran vatandaş, banka ile bir tür ortak ve bulamadı ve anlaşma yoluna gidemedi ve ardından hakkını aramak için tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulundu. Hem hakem heyeti hem de tüketici mahkemesi hayat sigortasının kişiye geri iadesini istedi.

İstanbul'a bir vatandaş özel bir bankadan 100 bin TL'lik kredi kullandı. Kredinin yanında vatandaşa ek olarak yapılan hayat sigortasının fark eden kredi kullanıcısı 30 gün geçmeden bankaya ulaşarak hayat sigortasını istemediğine ifade etti ancak banka bu isteği kabul etmedi. Bu olayın üzerine tüketici mahkemesine başvuran vatandaş, açık onayı olmadığı için mahkeme tarafından haklı bulundu ve paranın iadesini talep etti. Tüketici mahkemesinin bu kararın emsal niteliği taşıdığını söyleyen kredi kullanıcısı "Vatandaşlarımız bankaların dayattığı hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli" dedi.

Mahkemeden çıkan kararının ardından vatandaşa 1580 TL para iadesi olacak. Kredi kullanan vatandaşlar, hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli. Kredi çektikten sonra 30 gün içerisinde, tarafınıza açık onayınız olmadığı bir hayat sigortası yapılmışsa öncelikle bankaya ulaşarak tarafınıza geri iade isteyebilirsiniz. Banka ile uzlaşmamanız durumunda yasal işlemleri başlatabilirsiniz. Ayrıca, bu dava için tüketici harç ödemesi yapmaktan da muaf tutulur, dava açmak için para vermenize gerek kalmamaktadır. Diğer bir önemli husus ise krediyi çektikten 30 gün içerisinde hayat sigortası istemediğinizde dair hakkınızı aramanız gerekmektedir. Bütün bu koşulları sağlıyorsanız para iadesi almanız mümkün.