30 Gün İçerisinde Kredi Kullanan Vatandaşların Dikkatine! Bin TL ve Üzeri Para İadesi Alabilirsiniz

Pek çok insanın maddi anlamda sıkıntı çektiği zaman ilk başvuru yaptığı yer bankadır. Bankalarda eğer hayat sigortanız bulunuyorsa aşağıdaki şartları sağlamanız durumunda paranızın belli bir miktarını geri alabilirsiniz.

30 Gün İçerisinde Kredi Kullanan Vatandaşların Dikkatine! Bin TL ve Üzeri Para İadesi Alabilirsiniz

Pandeminin etkisi ile kredi kullananların sayısı da epey arttı. Kredi kullanırken bazı esaslara dikkat etmenizde var çünkü, kredi kullanırken hayat sigortasına onay verme  istemeyen bir vatandaş, banka ile  görüşleri ters  düşünce  bir türlü anlaşmaya varamadı ve  mahkeme  yoluna gitti. Mahkemeden  çıkan karar ise vatandaştan yana oldu.

İstanbul'da özel bir bankadan kredi kullanan vatandaş, banka tarafından açık onayı olmadan  kendisine hayat sigortası yapıldı. Özel bankaya hayat sigortası istemediğini  aktaran vatandaş,  banka ile bir tür ortak ve bulamadı ve anlaşma yoluna gidemedi ve  ardından hakkını aramak için tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulundu. Hem hakem heyeti hem de tüketici mahkemesi hayat sigortasının  kişiye geri iadesini istedi.

İstanbul'a bir vatandaş özel bir bankadan 100 bin TL'lik  kredi kullandı.  Kredinin yanında vatandaşa ek olarak yapılan hayat sigortasının fark eden kredi kullanıcısı 30 gün geçmeden bankaya ulaşarak hayat sigortasını istemediğine ifade etti ancak banka bu isteği kabul etmedi. Bu olayın üzerine tüketici mahkemesine başvuran  vatandaş,  açık onayı  olmadığı için mahkeme tarafından haklı bulundu ve paranın iadesini talep etti. Tüketici mahkemesinin bu kararın emsal niteliği taşıdığını söyleyen kredi kullanıcısı "Vatandaşlarımız bankaların dayattığı hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli" dedi.

Mahkemeden çıkan kararının ardından vatandaşa 1580 TL  para iadesi olacak. Kredi kullanan vatandaşlar,  hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli. Kredi  çektikten sonra 30 gün içerisinde, tarafınıza  açık onayınız olmadığı bir hayat sigortası yapılmışsa öncelikle bankaya  ulaşarak  tarafınıza geri iade isteyebilirsiniz. Banka ile uzlaşmamanız durumunda  yasal işlemleri başlatabilirsiniz. Ayrıca,  bu dava için  tüketici harç ödemesi yapmaktan da muaf tutulur,  dava açmak için para vermenize gerek kalmamaktadır.  Diğer bir önemli husus ise krediyi  çektikten 30 gün içerisinde  hayat sigortası istemediğinizde dair hakkınızı aramanız gerekmektedir. Bütün bu koşulları sağlıyorsanız para iadesi almanız mümkün.

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