3 Özel Bankadan 3 Özel Konut Kredisi Fırsatı! QNB Finansbank, HSBC ve ICBC Bank Konut Kampanyası Başladı

Salgın döneminde vatandaşlarımız konut alımından çok temel ihtiyaçlarına yöneldiler. Birçok vatandaşımız kış aylarında yükselen konut fiyatları nedeniyle emlak piyasasından uzak durdular. Fakat yaz aylarının tekrar gelmesiyle birlikte konuta olan talepler de arttı. Vatandaşlardan talep gelince bankalardan da cevap gecikmedi. 3 özel banka birden vatandaşlarımız için uygun faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlattılar.

QNB Finansbank, HSBC ve ICBC bank tarafından başlatılan bu üç konut kredisi faiz oranları oldukça düşük. Piyasa koşullarının altında verilen bu faiz oranlarıyla vatandaşlar ne ödeme de de kredi aşamasında problem yaşıyorlar. Hızlı bir şekilde kredilerini alan vatandaşlar huzurla yeni evlerini kavuşuyorlar. İşte üç bankanın da sunduğu birbirinden fırsatlı konut kredisi kampanyaları;

180 AYA VARAN VADE İMKANI QNB FİNANSBANKTA

QNB Finansbank vatandaşlarımıza konut kredisinde görülmemiş fırsatlar sunuyor. 180 aya kadar vade imkânı vererek vatandaşlarımızın aylık taksitlerini dengeliyor. Böylece vatandaşlarımızın ödemeleri de daha kolay oluyor.

Vade boyunca da vatandaşlarımız talep etmediği sürece faiz oranları değişmiyor. Böylece ödemeleri de sabit kalıyor. Ekspertiz değerinin %80 oranına kadar kredi kullanma fırsatı sunuyor. QNB Finansbank’ın sunduğu faiz oranı da konut kredisi için %1,54. Piyasadaki en uygun faiz oranlarından biri.

100 bin lira kredi için 60 ay vade de vatandaşlarımızın aylık ödemeleri 2 bin 565 lira toplam geri ödemeleri eğer 153 bin 900 lira. Vatandaşlarımız 120 ay vade seçerlerse aylık ödemeleri de 1832 lira olmakta. 120 ay vade sonundaki geri ödeme de 219 bin 840 liraya yükseliyor.

180 ay vade 100 bin finansman kredisinde de vatandaşlarımızın aylık ödemesi 1645 lira. Toplam geri ödemeleri de 296 bin 113 lira olmakta.

QNB FİNANSBANK BAŞVURU

Vatandaşlarımız başvuru sürecinde 18 yaşından büyük olmaları ön koşuldur. Mesken olarak belirten gayrimenkuller için kredi verilir. Konut fotokopisi, kimlik belgesi, güncel fatura ve gelir belgesiyle vatandaşlarınız herhangi bir QNB Finansbank şubesine başvurmaları yeterlidir.

HSBC BANK KOLAY ÖDEMELİ KONUT KREDİSİ

Konut kredisinde diğer bir fırsat da HSBC Bank’tan geldi. HSBC bank vatandaşlara alçakları konutun ekspertiz değerinin %75’ine kadar kredi veriyor. 120 aya kadar da vade seçeneği sunuluyor. Aynı zamanda bank vatandaşlarımıza erken ödeme ya da ara ödeme fırsatları da sunuyor. Böylece vadenizden önce de kredinizi kapatma imkânınız oluyor. Banka aynı zamanda esnek/artan/azalan gibi ödeme seçenekleri sunuyor. Bankanın ödeme planı oldukça esnek ve müşteri dostu olsa da faizleri biraz yüksek. Banka konut kredisi için aylık %2 faiz oranı sunuyor.

100 bin lira konut kredisi finansmanı aldığınızda aylık ödemeniz 2 bin 204 lira toplam geri ödemeniz de 120 ay vade sonu 264 bin 480 lira olmakta.

ICBC BANK YENİ EVİM BENİM KAMPANYASI

Çin merkezli banka ülkemizde piyasaya girdiğinden beri müşteri kazanmak için birbirinden fırsatlı kampanyalar sunuyor. Banka aynı zamanda kredi notunu da finansman desteği sağlarken fazla dikkate almıyor. O yüzden kredi ya da gelir sıkıntısı olan vatandaşlarımız için tercih edilebilir bir banka. Bankanın yeni kampanyası ile birlikte sunduğu faiz oranı aylık %1,70. 120 ay vade imkanıyla da vatandaşlarımız kredilerini rahat rahat ödeyebilirler. Aynı zamanda banka ekspertiz değerinin %80’ine kadar da finansman desteği sunuyor. Yine vatandaşlarımızın bütçelerine göre esnek ödeme planları da sunuluyor.

100 bin finansman kredisinde 120 ay vade seçeneğinde vatandaşlarımızın aylık ödemesi 1959 lira olurken vade sonunda toplam geri dönen miktar da 235 bin 080 lira.

Sizlerde bankaların yeni kampanyalarını değerlendirerek size en uygun bankayı seçebiliriniz. Konut kredisi başvurularınız yetkililer tarafından değerlendirilerek tarafınıza en yakın zamanda olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılmaktadır.