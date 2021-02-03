3 Bankadan 3 Ay Ertelemeli Yeni Kredi Kampanyası! Limitler Arttı, Faizler Düşürüldü

Pandemi sürecinde acil nakit ihtiyacı olanlar için 3 banka yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarının duyurusunu gerçekleştirdi. Bankalar yeni kampanyalarıyla birlikte kredi üst limitlerini arttırma kararı aldı. Yeni kampanya dahilinde faiz oranları ise aşağıya çekildi. Üstelik yeni kredi kullanımlarında vatandaşlarımıza 3 ay kredi erteleme imkanı da sunuluyor. Sizde düşük faiz oranlarıyla yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız tüm detaylar haberimizde;

GARANTİ BBVA 100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti BBVA geçtiğimiz hafta yenilediği ihtiyaç kredisi kampanyasıyla müşterilerine 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. 36 ay vadeli kullanımlar için banka %1,49 faiz oranı uygulamaktadır. Banka müşterileri Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA internet bankacılığı ve 444 0 335 Alo Kredi hattı üzerinden anında başvurularını gerçekleştirebilirler. Banka müşterisi değilseniz size en yakın Garanti BBVA şubesini ziyaret edebilirsiniz. 100 bin TL 36 ay vadeli %1,49 faiz oranlı kredi kullanımı için aylık taksit tutarı: 3790,96 TL şeklinde hesaplanmıştır. Kredi sonunda ödenecek toplam tutar ise 136.999,63 TL şeklindedir.

CEPTETEB 75 BİN TL KREDİ KAMPANYASI

Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) yeni yılla birlikte ihtiyaç kredisi üst limitini 75 bin liraya yükseltti. Geçtiğimiz dönemde vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar destek verilirken, yeni kampanya dahilinde bu tutar 75.000 TL'ye yükseltildi. En düşük 3 ay en yüksek 36 ay vade imkanı sunulmaktadır. Vatandaşlarımız CEPTETEB Mobil Uygulaması, İnternet Bankacılığı ve Müşteri Hizmetleri üzerinden başvurularını anında gerçekleştirebilirler. Örnek hesaplama işlemleri ise şu şekildedir:

75.000 TL 36 ay vadeli kullanımda %1,45 faiz oranıyla aylık taksit tutarı: 2.821,01 TL, geri ödenecek toplam tutar 101.556,53 TL şeklindedir.

50 bin lira için örnek hesaplama; aylık taksit tutarı 1.880,67 TL ve geri ödenecek tutar 67.704,29 TL şeklinde hesaplanmıştır.

ENPARA 75.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Yeni kampanyasıyla kredi üst limitini arttıran diğer banka EnPara oldu. Enpara 50 bin lira olan kredi üst limitini 75 bin liraya yükseltti ancak faiz oranları yükseldi. 75 bin TL 36 ay vadeli kullanımlar için EnPara 1,65 faiz oranı sunmaktadır. İlgili kredi kampanyasına tüm dijital kanallar üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Yeni kredi kampanyasının örnek hesaplama işlemleri ise şu şekilde:

75 bin TL %1,65 faiz oranıyla 36 ay vadeli kullanımda aylık taksit 2.933,02 TL ve geri ödenecek toplam tutar 105.588,72 TL şeklindedir.

Sizde zorlu kış günlerinde acil nakit ihtiyacınız varsa ve yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız bankaların ilgili kampanyalarına gözatabiliriniz. Daha düşük faizli kredi kullanmak istiyorsanız QNB Finansbank tarafından bugün duyurusu gerçekleştirilen 75 bin TL %1,29 faiz oranlı yeni ihtiyaç kredisi yazımızı da inceleyebilirsiniz. QNB Finansbank yeni kampanyasıyla diğer bankalara göre en uygun faiz oranlarını sunmaktadır.