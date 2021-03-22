3 Ay Ertelemeli Günlük 13 Liradan Başlayan Taksitlerle Fırsat YapıKredi’den Geldi!

Salgın döneminde vatandaşlarımızın öncelikleri de ihtiyaçları da değişti. Artan sağlık ve eğitim gibi harcamalarına destek bulmak isteyen vatandaşlarımız da zorlanmaya başladılar. Nakit desteği için bankalara yüklenen vatandaşlarımız yüksek faiz oranları karşısında ne yapacağını bilemez hale geldi.

Vatandaşlarımızın beklediği fırsat ise Yapı Kredi’den geldi. Banka ne teminat ne kefil ne de koşul olmadan vatandaşlarımıza uygun faiz oranlarında günlük 13 liradan başlayan yeni fırsatlar sunuyor. Üstelik erteleme seçenekleriyle birlikte!

3 AYA VARAN ÖDEMESİZ DÖNEM FIRSATI

Yaz aylarında birçok banka 6 ay hatta 1 yıla varan ödemesiz dönemlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi sunmuştu. Fakat bu fırsatlar geride kaldı. Uzun zamandır ödemesiz dönem fırsatı sunmayan bankalar müşteri kazanmak için sundukları yeni kampanyalarına 3 ayda olsa ödemesiz dönem eklemeye başladılar. Bu yeniliği yapan bankalardan biri de Yapı Kredi oldu. Banka vatandaşlarımıza uygun faiz oranları ve esnek ödeme fırsatının yanı sıra birde 3 aya kadar ödemesiz dönem sunmakta.

YAPIKREDİ İHTİYAÇ FİNANSMAN DESTEĞİ ÖZELLİKLERİ

Banka vatandaşlarımıza 36 aya kadar vade oranı ve %1,79 faiz oranı sunuyor. Fakat vatandaşlarımızın kredi notu eğer yüksekse faiz oranında düşüş de meydana geliyor. Aynı zamanda banka vatandaşlarımızın geri ödeme planlarını da düşünerek cep dostu ödeme planları ve aylık taksitler sunuyor.

GELİRİ DÜŞÜK OLANLAR İÇİN YÜKSEK MEBALAĞLI KEFİLSİZ KREDİ İMKANI

Eğer geliriniz düşükse ya da sigortasız çalışıyor bu yüzden yüksek meblağ kredi talep edemiyorsanız korkmayın. Banka geliri düşük olan vatandaşlar içinde yüksek meblağlı kredi sunuyor hemde kefilsiz!

Eğer vatandaşlarımızın gelirleri düşükse evlerini ipotek etmeleri ya da arabaları gibi yeterli düzeyde teminat göstermeleri durumunda yüksek meblağlı kredi almaları kefil göstermeden mümkün.

Vatandaşlarımız en düşük kredi başvuru tutarını 1.000 liradan başlayarak yapabilirler. Kredinin ise bir üst limiti bulunmamakta. Vatandaşlarımızın gelir ve teminatlarına göre üst limit banka tarafından belirlenmekte.

BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

Yapı Kredisi müşterisi olan vatandaşlar başvurularını direkt olarak yapı kredi mobil uygulaması ya da internet şubesinden yapabilirler. Müşteri olmayan vatandaşlarımız Yapı Kredi mobilden anında üye olup kredi işlemlerini yapabilecekleri gibi şubelere de gidebilirler.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU

Müşteri olun ya da olmayın SMS ile de bankaya kredi başvurusu yapmanız mümkün. Bunun için sırasıyla KREDİ TÜRÜ, KİMLİK NUMARINIZ, AYLIK GELİRİNİZİ arada birer boşluk bırakarak yazmanız yeterli.

Örnek SMS: Bireysel 12345678910 5000

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN KREDİ ALABİLİRSİNİZ

Dileyen vatandaşlarımız kredi işlemlerini 444 0 444 Yapı Kredi müşteri hizmetlerini arayarak da gerçekleştirebilirler. Son olarak vatandaşlarımız başvurularını ATM üzerinden yapabilirler.

Başvurularda vatandaşlarımızdan ise sadece gelir belgesi ve nüfus cüzdanları talep ediliyor. Fakat ne olur ne olmaz diye vatandaşlarımız yanların ikametgâh adreslerini ve son aya dair güncel faturalarını da götürebilirler.

Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurusu onaylandıktan hemen sonra da vatandaşlarımız kredilerini kullanabilirler.

İSTER DÜŞÜK İSTERSENİZDE YÜKSEK MEBLAĞLARDA KREDİ İMKANI

Vatandaşlarımız bankadan isterlerse 10 ya da 50 bin gibi düşük dilerlerse de 100 ya da 200 bin gibi yüksek tutarlar kredi çekebilirler. %1,79 faiz oranı ve 36 ay vade oranından hesapladığımız da ise vatandaşlarımızın örnek ödemeleri şu şekilde olmaktadır;

10 bin lira için aylık ödemeleri 401 lira toplam geri ödemeleri de 14 bin 461 lira. 50 bin lira kredi çekiminde ise aylık ödemeler 2 bin liraya çıkarkentoplam geri ödenen tutar da 72 bin 308 lira olmakta.

100 bin lira gibi yüksek bir meblağ kredi alımında ise vatandaşlarımız aylık ödemesi 4 bin 17 lira olurken toplam geri ödemesi de 144 bin 617 lira olmaktadır. 200 bin finansman desteğinde ise aylık ödemesi vatandaşlarımızın 8 bin 34 liraya 36 ay vade sonunda geri ödemeleri de 289 bin 234 liraya yükselmektedir.