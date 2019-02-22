2A / Örücü: Dizel devri kapanıyor

İstanbul, 22 Şubat () - Akaryakıt fiyatlarının artışı sonucunda dizel pompa fiyatının benzine yaklaşmasıyla birlikte dizel araçların ekonomik olma avantajını yitirmeye başladığına işaret eden BRC’nin Türkiye distribütörü 2A Mühendislik CEO’su Kadir Örücü, bu durumu “Dizel devri kapanıyor” diye yorumladı.

Satın alma ve bakım maliyeti benzinli araçlara kıyasla çok daha yüksek olan dizel araçlar, bugüne dek uzun dönemli kullanımda ekonomik olma avantajı sunduğu gerekçesi ile tercih ediliyordu. Akaryakıt fiyatlarının eşitlenmesi neticesinde toplam sahip olma maliyeti dikkate alındığında, dizel araç almak yerine daha yüksek donanıma sahip benzinli bir araç sahibi olmak ve LPG dönüşümü yaptırmak tercih haline geldi.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılı sonunda Türkiye’de yaklaşık 4,7 milyon araç LPG ile çalışıyor. Pompa fiyatı benzinin yaklaşık yarısı düzeyinde bulunan LPG, araç sahiplerine ortalama yüzde 40 tasarruf sağlıyor.

Örücü, dizel araçların cazibesini yitirdiğini vurgulayarak, “Dizel otomobil kullanmak önceki dönemlerde yüksek fiyatlarına ve bakım maliyetlerine rağmen tercih edilebiliyordu. Mazot fiyatının benzini yakalaması, dizel devrinin kapanmaya başladığının işareti. Artık bu noktadan sonra, ekonomi arayanlar için en akıllı çözüm LPG kullanmaktır. BRC’li bir araç 20 bin kilometre olmadan dönüşüm maliyetini karşılayarak kâr etmeye başlarken, dizelde bu süre 70 bin kilometre’yi buluyor” dedi.