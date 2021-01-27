29 Ocak’ta İşçiler Hesaplarını Kontrol Etsin! En Az 1101 Lira Yatacak!

İşçiler memur olduğu zaman ilave tediye adı altında bir ikramiye alır. Bu ikramiye 657 devlet memurları kanunu kapsamında kamuya bağlı olarak çalışan tüm işçilere verilir. Yılda dört taksit halinde yatırılan bu ödemeler vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. “2021 tediye ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak?” sorusu işçiler tarafından sıklıkla araştırılıyor.

2021 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kamu işçilerine verilecek olan ilave tediye ödemelerinin miktarı kişinin günlük ücretine bağlı olarak ödeniyor. 2021 yılında Ocak, Haziran Eylül ve Aralık aylarında yapılacak olan bu ödemelerin ilki 29 Ocak 2021 tarihinde işçilerin hesabına yatmış olacak.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte maaşlara zam yapıldığı için vatandaşlar ikramiye ödemeleri ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Kamuya bağlı olarak çalışan işçilere 29 Ocak 2021 tarihinde verilecek olan bu ödemelerin miktarı en az 1101 lira olacak.

İlave tediye ödemeleri neye göre hesaplanıyor?

İşçilere verilecek olan ilave tediye ödemelerinin miktarı brüt ücret üzerinden hesaplanır ve bu ücretten SGK primi, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Hesaplanan bu kesinti 52 günlük ücretten düşürülür ve kişiye ona göre ödeme yapılır.

AYLIK BRÜT ÜCRET VERİLECEK İKRAMİYE MİKTARI 3 Bin 577 Lira 1.101 Lira 3 Bin 700 Lira 1.146 Lira 4 Bin Lira 1.239 Lira 4 Bin 250 Lira 1.316 Lira 4 Bin 500 Lira 1.394 Lira 5 Bin Lira 1.548 Lira 5 Bin 250 Lira 1.626 Lira 5 Bin 500 Lira 1.703 Lira 6 Bin Lira 1.858 Lira 6 Bin 500 Lira 2.013 Lira 7 Bin Lira 2.168 Lira 7 Bin 500 Lira 2.323 Lira 8 Bin Lira 2.478 Lira

Kimler ilave tediye ödemesi alabilir?

İlave tediye ödemeleri kadrolu olarak kamuda çalışan işçilere verilir. Kamu iktisadi teşekküllerinde, genel ve katma bütçeli kurumlarda, özel bütçeli idarelerde, belediye ve özel idarelerde hizmet akdi ile çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapılır.

İlave tediye nedir?

Kamu kurumlarında memur olan işçilere 657 devlet memurları kanunu kapsamında her sene 4 taksitte olmak üzere belirli miktarlarda ikramiye verilir. Buna ilave tediye denir.