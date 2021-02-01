240 Ay Vadeyle Konut Kredisi Fırsatı Garantiden Yeni Yılın İlk Kampanyası Geldi! Konut Kredileri Düştü

Konut kredisi kullanmak isteyenler için yeni fırsat Garanti Bankasından geldi. Garanti Bankası yeni yılın ilk indirimini resmi olarak yaptı. Şubat ayına girdiğimiz bu günlerde banka sunduğu kredi limitini ve özelliklerini güncelledi. Vatandaşlarımıza daha kolay ödeme seçenekleriyle yeni bir konut kredisi sundu!

2020 yılının bitişi ve 2021 yılının gelişi ile birlikte konut fiyatları artışa devam etti. Özellikle de 2020 yılının bitimine doğru da gerek konut gerekse diğer kredilerin faiz oranları yükselmişti. Vatandaşlarında kredi kullanımlarından bu nedenle uzak durmasıyla birlikte bankalar teker teker kampanyalarını açıklamaya başladılar.

Bizde sizler için ülkemizdeki en köklü bankalardan biri olan Garanti Bankasının yeni kampanyasını hazırladık. Detaylar haberimizde…

Vatandaşlarımız faiz indirimlerini de yakından takip etmeye başladı. En son gelen faiz indirim haberi ise özel bankalardan biri olan Garanti’den…

GARANTİ KONUT KREDİSİ HAMLESİ

Ülkemizin köklü ve çok tercih edilen özel bankalarından Garanti’nin de konut kredisi oranları piyasadaki birçok faiz oranı gibi %1,50 bandının üstündeydi. Garanti Bankasından gelen son güncelleme ile birlikte faiz oranları oldukça düşüt. Hatta %1,40 bandının altına kadar indi. Garanti Bankası’nın bu hamlesiyle birlikte vatandaşlar da kampanyaya ilk günden ilgi göstermeye başladı.

Bu hamle ile aynı zaman da özel banka en düşük konut kredisi veren bankaların listesine de girmeyi başardı.

Garanti Bankasının yaptığı bu hamle ile yeni konut kredisinin özellikleri de şu şekilde;

Faiz oranları vatandaşlarımız kredi türüne göre değişmekte. Sabit faizli kullanımların banka faiz oranlarını %1,39 oranına kadar çekti. Böylece vatandaşlarımız piyasadaki kredi faiz oranlarına göre çok daha düşük faizle konut kredisi alabiliyorlar.

Vade sürecini banka güncelledi. Artık vatandaşlarına 240 aya kadar vade seçeneği sunuyor. Eskiden 120 ay olan vade oranının 240 aya çıkmasıyla birlikte vatandaşlarımız taksit ödemeleri de düşmüş olacak.

Garanti Bankası yine ödeme seçeneklerini de genişletti. Konut kredisi alacaklara özel ara ödemeli, artan ya da azalan ödemeleri veya değişken faizli gibi ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Kredi limiti de yine arttı. Vatandaşlarımız ekspertiz değerinin %80’ine kadar kredi kullanımı sunulurken ek teminat gösterilmesi halinde bu oran yine artabiliyor.

Kredi ise sadece mesken alımlarına uygulanmaktadır.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Eğer vatandaşlarımız 120 ay vade ile 100 bin Türk lirası almak isterlerse aylık ödemeleri 1 bin 718 Türk lirası toplam geri ödeme de 207 bin Türk lirası olmakta.

BAŞVURU

Garanti Bankası konut kredisi başvurularını resmi internet sitesinden alabildiği gibi şubelere giderek de başvurularını tamamlayabilirler.