24 Aralık Altın Fiyatları Ve Uzman Yorumları

Haftayı dördüncü gönü ile birlikte altın fiyatlarında da dalgalanmalar devam ediyor. 24 Aralık itibariyle altın fiyatlarındaki yükselişte tekrardan duydun. Altın almak isteyen ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız da altın fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye çalışıyor.

Yılbaşına, çok az bir kala vatandaşlar da altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 24 Aralık Perşembe günü altın ne kadar?

Yeni yıl için gün sayarken uzmanlar da yeni tahminlerini paylaşıyor. 2021 yıl yılında altın düşecek mi yükselecek mi ya da altın almak için doğru zaman gibi mi soruları yanıtlıyorlar. Bizde sizler için hem bugünün altın fiyatlarını hem de uzmanların elinden çıkmış altın yorumlarını paylaşacağız. Detaylar ise haberimizde.

Uzun zamandır yatırımcısını sevindiren altın, her kesim tarafından güvenli liman olarak görülmüştü. Bugünlerde ise altını en çok ilgilendiren gelişme yeni mutasyon geçiren korona virüs oldu. Mutasyon haberlerinin aşıyı etkileyip etkilemeyeceğine göre piyasalar da şekil alıyor. Diğer bir önemli gelişme ise Amerikan Merkez Bankası, FED tarafından gelen güncellemeler. Bugün aynı zaman Merkez Bankası tarafından 2020 yılının son faiz kararı açıklanacak. Bu da sadece altın için değil aynı zaman da tüm piyasa için 2021 yılına dair beklentileri oluşturacak oldukça önemli bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

24 ARALIK ALTIN FİYATLARI

24 Aralık 2020 için kapalı çarşıdan gelen son dakika altın fiyatları ise şu şekilde;

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın bugün itibariyle alış fiyatı 747 Türk lirası oldu satış fiyatı ise 753 Türk lirası olarak kaydedildi.

GRAM ALTIN

Vatandaşlarımızın yeni gözdesi gram altının ise bugün alış ve satış fiyatları 460 Türk lirası.

22 AYAR BİLEZİK

22 ayar bilezik 24 Aralık itibariyle alış fiyatı 415 Türk lirası satış fiyatı da 431 Türk lirası olarak görüldü.

ATA ALTIN

Ata altın ise tekrardan 3 bin bandının üzerine çıktı. Ata altında alış fiyatı 3 bin 61 Türk lirası, satış fiyatı ise 3 bin 79 Türk lirası.

CUMHURİYET ALTINI

Alış fiyatı 3 bin 58 Türk lirası olan cumhuriyet altının satış fiyatı da 3 bin 104 Türk lirası.

TAM ALTIN

24 aralık bugün itibariyle tam altın alış fiyatı 2 bin 951 Türk lirası olurken satış fiyatı ise 3 bin bandının üzerinde ve 3 bin 10 Türk lirası olarak kaydedildi.

YARIM ALTIN

24 aralık bugün itibariyle alış fiyatı 1 bin 490 Türk lirası olan yarım altının satış fiyatı da 1 bin 504 Türk lirası.

ALTIN YORUMLARI

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken de uzmanlar 2021 yılına dair paylaşımlarda bulundu. Yatırım aracı olarak altın almayı düşünen vatandaşlarımız uzman yorumlarını okumadan hareket etmemeli. Bu kadar değişkenliğin olduğu bir dönemde altında bile zarar etmeli mümkün.

24 Aralık Altın Uzman Yorumlar:

Birçok uzman aşı haberlerin bulunması ile altın fiyatlarında düşüşün başladığını söylemişti. Doğru da oldu altın fiyatlarında üst süte düşüşler yaşandı. Fakat geçtiğimiz hafta sonu İngiltere başta olmak üzere art arda ülkelerden gelen mutasyon geçirmiş yeni korona virüs iddiaları ile birlikte küresel anlamda yeni endişeler ortaya çıktı. Özellikle mutasyona uğramış korona virüsü için aşı gelişmeleri sorgulandı. Her ne kadar açıklamalar gelse de piyasalardaki belirsizlik tümüyle ortadan kalkmış değil. Bu da güvenli liman olarak görülen altının hızlı bir şekilde dalgalanmasına neden oldu.

Virüs haberleri ile birlikte ise Avrupa’da uçuşlar tekrardan sekteye uğradı. Bazı ülkelerin ise tekrardan tam kapanmaya gitmesi konuşuluyor. Ekonomik hareketlerde bu durum yüzünden baskı yaşanması ise kaçınılmaz. Bu sebeplerden dolayı da altında kısa vadede yükselişler görmek oldukça mümkün.

2021'DE ALTIN NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilenlerden biri de bu 2021 yılında altın fiyatlarının ne olacağı. Aşı haberlerinde belirsizler nedeniyle 2021 yılına dair altın yorumları ise şu şekilde;

Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir grafik paylaştı. Altının ons fiyatına dair 1855 bandının önemli olduğunu vurgulayan Baştürk, Gram altın için 473 Türk lirası altında baskının devam ettiğini vurguladı.

ALTIN TEKRAR 520- 530 TL OLABİLİR Mİ?

Yıldırımtürk ise dolardın da gidişatına bağlı olarak yıl sonu için altını 470 Türk lirası ila 475 Türk lirası arasında ön gördüğünü söyledi. Fakat Yıldırımtürk, 2021 yılında yaşanacak gelişmelerle birlikte özellikle de ilk aylar da gram altının tekrardan 520 ve 530 Türk lirası seviyesine çıkabileceğini öngördü.