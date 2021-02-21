2,36 Milyar Dolarlık Alım: Türkiye, Buğday İthalatında Çin’i Geçerek Rekor Kırdı

CHP’nin Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Orhan Sarıbal, Türkiye’nin artan gıda ithalatı ile ilgili olarak konuştu. AKP döneminde 19 milyar dolarlık buğday alındığını ifade eden Sarıbal, “Özellikle son 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, üretilen buğdayın yarısına yakını ithal edildi. Her yıl ortalama 10 milyon ton buğday aldık. 2019'da ürettiğimiz buğdayın yüzde 52'si, 2020'de ise yüzde 48'i oranında ithalat yaparak ikinci kez tarihe geçtik” dedi.

Buğdayın yüzde 67’si Rusya’dan

Sarıbal, Türkiye’nin buğday alımının yaklaşık yüzde 67’sine denk gelen 6,5 milyon tonunun Rusya’dan olduğuna ve Türkiye’nin, Rusya’ya domatesi kota ile satabildiğine dikkat çekti ve “Geçen yıl 9 milyon 750 bin ton ithal buğdayın 6.5 milyon tonunu Rusya'dan, 1 milyon tonunu Ukrayna'dan, 550 bin tonunu Kanada'dan, 400 bin tonunu Meksika'dan ve 300 bin tonunu da Litvanya'dan aldık. Dünyanın bir ucundaki Meksika'dan bile buğday alırken, üretimimiz 2003 yılından beri yerinde sayıyor. AKP döneminde yıllık ürettiğimiz buğday miktarı ortalama 20.2 milyon ton oldu.” dedi.

CHP’li yetkilinin önemli ifadelerinden biri de, buğdayda yerli üreticiye ton başına 1.650 TL ödenirken, ithal edilen buğday için ton başına 2.200-2.400 TL ödenmesi oldu. Sarıbay, “Üstelik 2017 yılında yüzde 130 olan buğday gümrük vergisi 2020 sonunda sıfırlandı. AKP'nin çiftçiyi görmezden gelen politikaları devam ettiği için bu yıl da ithalat rekorları kırılması sürpriz olmaz” dedi.