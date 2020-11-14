22 Ayar Bilezik, Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? Hafta Sonu Fiyatlardaki Değişimler Nasıl Oldu?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte pek çok kişi altın fiyatlarındaki değişimleri öğrenmek için soluğu kuyumcularda ya da internet sitelerinde aldı. Bizler de bugün haberimizde güncel altın fiyatlarından bahsedeceğiz.

BAKAN İSTİFASI SONRASI GÜNCELLEME!

Ancak Bakan Albayrak sonrası düşüş gözlemleniyor. Şu an çeyrek altın 800 TL’den işlem görüyor. Gram altın ise 493 TL’den işlem görüyor. 75 TL’lik düşüşün ardından daha fazla ne kadar düşebilir haber merkezi olarak merak içerisinde olduğumuzu belirtmekte fayda var.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Altın son dönemlerin en çok kar ettiren ve herkesin de birikim yapmak için tercih edebileceği bir yöntem haline geldi. Hafta sonunun gelmesiyle altın fiyatlarındaki hareketlilik de arttı. Son yapılan değişikliklere göre altın fiyatları bugün; gram altın 534,64 TL alış fiyatı ve 534,72 TL satış fiyatı ile karşımıza çıkıyor. 22 Ayar bilezik; alış fiyatı 484 TL iken satış fiyatı 489 TL oldu. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.464.60 TL ve satış fiyatı ise 3.490.30 olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 1.732.30 TL ve satış fiyatı 1.751.80 TL’dir. Çeyrek altın ise 866,10 TL iken satış fiyatı 875,90 TL’dir. Kapalıçarşı ziynet 2,5 alış fiyatı 8.610,80 TL iken satış fiyatı ise 8.752,04 TL’dir. Kapalıçarşı ziynet 5’li alış fiyatı ise 17.437,84 dır. Kapalıçarşı ziynet 5’li satış fiyatı ise 17.785,32 TL’dir.

KAPALIÇARŞI ALTIN PİYASASI

Kapalıçarşı’da altın değerlerine bakıldığında altının çok yüksek değerlerde seyrettiğini görüyoruz. Gün içerisinde iniş çıkışların çok olduğu altın piyasası bugün son olarak 24 ayar külçe altının gramı günü 534.824 TL olarak tamamladı. Her geçen gün artan altın değerleri bugün de dün ki orana göre yine artış göstererek günü tamamladı. Pek çok kişinin altın alarak kar etmesi ve herkesin altın almak istemesi de altının son dönemlerde oldukça fazla ilgi görmesine neden oldu. Ancak çok yüksek değerlerde seyreden altın değerleri nedeniyle pek çok kişi altın almakta zorlanıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın fiyatları son dönemlerde çok fazla inişli çıkışlı dönemler yaşadı. Ancak her geçen gün altın fiyatlarında görülen artış pek çok kişinin altın fiyatlarındaki hızlı ve keskin yükselişinin nedeninin ne olduğunu merak etmesini sağladı. İlk olarak bakıldığında altın fiyatları diğer döviz kurları gibi ekonomik anlamda alım gücümüzün düşmesinden sonra büyük bir artışa geçti. Aynı zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını da altın fiyatlarındaki artışta çok önemli bir faktör olarak görülüyor.

Son dönemlerde ülkemizde ve dünyada görüle korona virüs salgını altın fiyatlarında da ciddi artışlara neden oldu. Pek çok nedeni olmasının yanında faiz oranlarındaki düşüşler altının fiyatlarının artmasına neden oldu. Ancak dolar ve altın gibi değerli birikim kaynaklarının her geçen gün yükseliyor olması ülkemiz açısından olumlu yönde bir ilerleyiş olmuyor. Pek çok kişi altının yükselmesi ile birlikte elindeki altınları bozdurarak kar ermeyi amaçlasa da ilerleyen günlerde altın değerlerinin ok daha hızı bir artışa geçeceği ve bu altın fiyatlarında düşüşün yaşanmayacağı anlamına da geliyor.

Altın fiyatlarında düşüşler ne zaman başlayacak ya da düşüş olacak mı gibi sorular da son dönemlerde çok fazla sorulan sorular olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor ve ilerleyen günlerde görülecek.

