2025’ten Sonra En Çok İş İmkanı Olacak Meslekler Açıklandı

Dünyada trendler ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde değişirken, kariyer planlaması yapmak gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan çağda, özellikle gençlerin meslek seçimi konusunda kararsız oldukları görülüyor ve hangi sektörlerde daha fazla ihtiyaç olduğu merak konusu oluyor. Yapılan bir araştırma, 2025’ten sonra en çok istihdam talebi olması beklenen meslekleri ortaya koydu.

Uygulama geliştiricisi

Dijitalleşmenin hızla sürdüğü dünyada, farklı platformlar için uygulama geliştiren yazılımcılara ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda iOS, Android ya da diğer platformlar için uygulama geliştirenlere ihtiyaç da artacak. Yazılım geliştiriciler aynı zamanda, en çok kazanan meslek grupları içinde.

Pazarlama analisti

2025’ten sonra en çok ihtiyaç duyulacak mesleklerden biri de pazarlama analistliği. Her geçen gün farklı alanlarda onlarca yeni ürün tanıtılıyor ve bu noktada pazarlama analistleri önem kazanıyor. Rekabetin arttığı dünyada en çok ihtiyaç duyulacak alanlardan biri de analistlik.

IT sistem yöneticileri

Sağlık yardımcıları

Yeni teknolojiler kendini her sektörde gösteriyor ve iş ilanlarında gitgide daha fazla kriterler bekleniyor. IT sistem yöneticilerine ihtiyaç, 2025 yılından sonra daha da artacak.

Geleceğin meslekleri içinde ifade edilen diğer bir meslek de sağlık bakım yardımcıları. İlerleyen yıllrda büyük bir sektör haline gelmesi beklenen sağlık yardımcıları, birçok sağlık kuruluşunda aranan departmanlardan olacak.

İstatistikçi

İstatistikçilerin gün geçtikçe, tüm sektörlerde daha fazla yer aldığı görülüyor. Yapılan araştırmalara göre 2025’ten sonra da istatistikçilere daha da çok iş düşecek.

Rüzgar türbini teknisyenler

Yenilenebilir enerji tüm dünyada daha da yaygın hale geliyor. Rüzgar türbinlerinin bakımı konusunda deneyimli teknik personele ise ihtiyaç artıyor. Rüzgar türbini servis teknisyenleri geleceğin mesleklerinden.