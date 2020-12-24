2021 Yılının Erken Emekli Olma Şartları değişti! Peki yeni şartlar neleri kapsıyor?

Erken emekli olmak; hiç şüphesiz birçok çalışanın hayali! Neredeyse herkesin günün birinde emekli olmak için çalıştığını düşünürsek bu amaca erkenden ulaşmak son derece önemli! Bu noktada, devlet tarafından erken emekli olmak isteyenlere birçok avantaj sağlanıyor. Bir başka deyişle, bazı meslek gruplarında çalışanlara yıpranma payı sayesinde erkenden emekli olma hakkı veriliyor. Peki, 2021 yılında hangi meslek mensupları erken emekli olma şansına erişecektir? Gelin, hep birlikte göz atalım!

Erken Emeklilik Fırsatları Kimi Kapsıyor?

sayesinde çalışanlarınhakları bulunuyor. Cıva, arsenik ve kurşun gibi sektörlerde çalışanların yanı sıra TSK ve Emniyet Müdürlüğü’nde çalışanlara kadar birçok meslek mensubunun erken emekli olma hakkından faydalanması bekleniyor. Yıpranma payı sayesinde yalnızca eksik prim gün ödemelerini gerçekleştirmek mümkün olmayacak. Bunun yanı sıra, yaş haddinden dolayı emekli olamayanların da işine yarayacak bir uygulama! Meslek dallarına göre 60 ila 180 gün arasında değişecek fiili hizmet süresi zamlarının da bu kategoride olduğunu söyleyebiliriz.

Yıpranma paylarının her bir meslek grubu için farklı olduğunu söyleyebiliriz. MİT, Emniyet veya TSK için yapılan yaş hadlerindeki indirim sekiz yıla kadar artacaktır. Bir başka deyişle, bu tür kuruluşlarda çalışanlar, çok daha erken emekli olma hakkını elde edecek diyebiliriz. Bunun yanı sıra, yer altında çalışanların 1800 gün, diğer mesleklerdeki çalışanların da 3600 gün yıpranma payı elde etmeleri söz konusudur. Ancak, çimento fabrikasında çalışan işçilerin bu haktan faydalanmaları mümkün değil!

Erken emeklilik hakkından faydalanması muhtemel kesim arasında sağlık çalışanları da yer alıyor. Bu konuyla ilgili çalışmalara 2018 yılının Ağustos ayından bu yana devam ediliyor. Çalışılan sektöre bağlı olarak 360 güne karşılık olarak 60 gün yıpranma payının verilmesi gündemde! Buna ek olarak, sağlık çalışanları, yaş haddinden dolayı beş yıla kadar indirim yapma hakkına da sahip olacaklar.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 00:01