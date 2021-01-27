2021 Yılında Doları Neler Bekliyor? Dolar Almak İçin Doğru Zaman Mı?

2021 yılında dolar kuruna yatırım yapmak ya da yapmayı düşünenler için uzmanlarda değerlendirdi. Birçok uzman dolar kurunu ele aldı ve olası senaryoları inceledi. Dolar kuru ve Türk lirası 2021 yılının ilk çeyreğinde nasıl bir yol izleyecek? İşte sizler için yatırım bankalarının dolar ve Türk lirasına karşı bakışlarını derledik…

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banaksı tarafından gelen art arda faiz artırımları ile birlikte dolar kuru düşüşe geçti. Bir süredir oldukça yumuşak bir seyir izleyen dolar kurunda ara ara dalgalanmalar meydana gelsene kur edici şok artışları yaşanmıyor. Vatandaşlar da haliyle soruyor dolar kuru tekrar hareketlenecek mi? Bu soruya ise yatırım bankaları cevap verdi.

DOLAR YÜKSELECEK Mİ YOKSA DÜŞECEK Mİ?

2021 yılının ilk çeyreği boyunca Dolar ve Türk lirasında değime dair Amerikan dev yatırım bankası yeni bir ön görü paylaştı. Goldman Sachs yeni raporunda Dolar- Türk lirası ilişkisini ele aldı.

Dev yatırım bankası tarafından yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki sürecin en büyük belirleyicilerinden biri de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banaksı tarafından alınacak ek adımlar.

Eğer Merkez Bankası tarafından doğru zamanda doğru ilave önlemler gelirse dolar kurunun etkilenebileceği öne sürüldü. Dev yatırım bankası aynı zaman Dolar- Türk lirası kuru için üç aylık bir tahminde açıkladı. Tahmine göre banka kurunda 7 Türk lirası ila 7,50 Türk lirası arasında gidip gelmesi ön görüyor.

Dev yatırım bankasının değerlendirmeleri ise basında da yer aldı. Haberlere göre ise Türk lirasının değer kazanması ve Merkez Bankası tarafından rezervlerin tekrar oluşturulma çabaları git gide zorlaşıyor.

Bankanın tahminine göre ise Merkez Bankası’nın bunu başarabilmesi için ileriki dönemlerde de sıkı para politikasını devam ettirmesi gerekiyor. Bankanın da zaten ön görüsü bu yönde. Merkez Bankası’nın para sıkılaştırma politikalarına devam etmesi ön görülüyor.

Son olarak da banka faiz arıtımına dair de tahminler de bulundu. Yatırım Banaksı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın gerekli gördüğü taktide politika faizini %17 bandının üzerine çıkartmasını bekliyor.