2021 yılına ilişkin enflasyon tahmini belli oldu!

2021 yılına ilişkin enflasyon tahmini TCMB Başkanı Ağbal'dan geldi. Ağbal, 2021 senesinin sonunda enflasyonun yüzde 9,4 olmasının beklendiğini ifade etti.

Ağbal, global enflasyon üstünde bulunan risklerin 2021 senesinde genellikle yukarı yönlü olacağını belirterek, gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde enflasyonun düşük olduğunu ifade etti.

"Portföy girişleri hız kazandı"

Ağbal, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy girişinin hız kazandığını belirterek, 2020 senesinin son çeyreğinde iktisadi faaliyetlerin güçlü bir şekilde seyrettiğini söyledi. Sipariş, üretim ve kapasite kullanım oranlarının güçlü bir seyir izlediğini aktaran Ağbal, hizmet alanının alt sektörlerinde ciroların koronavirüsten önceki seviyeyi geçtiğini ifade etti. Ağbal, koronavirüs önlemlerinin hizmet sektörüne ilişkin istihdamı etkilediğine dikkat çekti.

"Kredi faizleri yükseldi"

Senelik kredi büyümesinin genişlemeye yol açtığını kaydeden Ağbal, bu durumun ihtiyaç kredileri, konut kredileri ve firma kredilerinde belirginlik kazandığını ifade etti. Ağbal, net kredi hacminin 518 milyar TL olduğunu belirterek, kredi faizlerinin yükselişe geçtiğini söyledi. Bu nedenle kredi ivmelenmesine yavaşlık meydana geldiğini kaydeden Ağbal, M2 para arzının yüzde 33 oranında artış göstererek 833 milyar TL'ye çıktığını ifade etti.

Cari işlemler açığına değinen Ağbal, söz konusu açığın 38 milyar dolara çıktığını aktardı. Ağbal, sermaye çıkışları ve cari açık nedeniyle rezerv kayıplarının yaşandığını belirterek, borçlanma maliyetlerinin artış gösterdiğini ifade etti. Yüzde 11,75 olan tüketici enflasyonunun geçen senenin sonunda yüzde 14,60'a çıktığını aktaran Ağbal, bu oranın tahminlerden yüksek olduğunu söyledi. Ağbal, temel mal ve gıda ürünlerinin bu konuda belirleyici niteliğe sahip olduğunu kaydetti.

"Enflasyon yüzde 9,4 olabilir"

2021 senesinin sonunda enflasyonun yüzde 9,4 olmasının beklendiğini aktaran Ağbal, 2022 senesinde enflasyonun yüzde 7'ye, 2023 senesinin sonunda ise yüzde 5'e düşebileceğini ve böylece gerekli istikrarın sağlanmış olacağını ifade etti. Ağbal, sıkı para politikasının devam edeceğine dikkat çekerek, 2020 senesine yönelik enflasyon tahmini için yüzde 7'yi vurguladı. Enflasyon hedefi doğrultusunda çalışılacağını belirten Ağbal, 2023 senesinin sonunda yüzde 5'e düşülmesi için Para Politikası Kurulu tarafından bütün imkânların seferber edileceğini söyledi.

"Fiyat istikrarı önemli"

Ağbal, fiyat istikrarının enflasyon hedefinde çok önemli olduğunu belirterek, beraber çalışma yürütülecek olan kurumların sorumluluğunun da çok fazla olduğunu ifade etti.

Enflasyon nedir?

Hizmet ve mal fiyatlarının genel düzeyinde meydana gelen sürekli artışa enflasyon denir. Enflasyon, ortalama bir tüketici tarafından sene içerisinde kullanılan bütün hizmet ve mallarda yaşanan fiyat değişikliğini içerir. Arz-talep dengesinde yaşanan dengesizlik sebebiyle enflasyon artış gösterir. Enflasyon, basit bir anlatımla şu anda 100 TL para ile alınanların bir önceki yıla göre daha az olması anlamına gelir. Enflasyon için kısa vadede sıkılaştırma ile para arzının azaltılması gerekiyor. Aynı zamanda faiz artışı ile talep artışının durdurulması gerekiyor. Dolarizasyonu engelleyici önlemlerin alınması, fırsatçılık ve fiyatlama alışkanlıklarına yönelik denetim gerçekleştirilmesi önem taşıyor.