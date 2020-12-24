2021 TEB Çalışma Saatleri ve Mesai Günleri Değişti

TEB şubesine yolu düşecek olan vatandaşlar tarafından bankanın çalışma saatleri merak ediliyor. Özellikle internet bankacılığı ve ATM üzerinden işlemlerini halledemeyecek olan vatandaşlar 'TEB saat kaçta açılıyor?' sorusunun cevabını arıyor. Diğer merak edilen sorular ve cevapları sizler için haberimizde.

Türkiye'de çok sayıda vatandaşlar tarafından tercih edilen bankalardan birisi olan TEB (Türk Ekonomi Bankası), uzun yıllardır müşterilerine hizmet veriyor. Bu doğrultuda, TEB şubeleri aracılığı ile banka işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar da bankanın güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Özellikle de sabah erken saatlerde şubelere giderek işlemlerini halletmeyi düşünen kişiler bankanın saat kaçta açıldığını merak ederken öğleden sonra şubeye giderek işlemlerini yapacak olan vatandaşlar ise bankanın saat kaça kadar açık olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Korona virüs sürecinde ister kamu bankası olsun ister özel banka olsun bütün bankalar çalışma saatlerini korona virüs kapsamında değişikliğe gitti. Çalışma saatlerinde değişikliğe gider bankalardan biri de TEB oldu. İşte TEB çalışma saatleri ve çalışma günlerine ilişkin detaylar.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

TEB (Türk Ekonomi Bankası), şubelerinin dışında çağrı merkezi, ATM ve mobil bankacılık bunun yanı sıra internet şubesi, resmi web sitesi üzerinden de çeşitli bankacılık işlemlerine ilişkin hizmet sunmaktadır. Dijital platformlar üzerinden 7 gün 24 saat işlem gerçekleştirebiliyorken şubelerde ise yapılan işlemler için saatler kısıtlıdır.

2020 yılı için TEB şubeleri açılış saati 10.00 olarak belirlenmiştir.

TEB şubeleri için öğle saatleri 1 saat olarak belirlenmiştir ve bu saat aralığı 12.30'da başlayıp, 13.30'da bitmektedir.

Öğle arasının saat 13.30'da bitmesi ile başlayan banka hizmet süresi akşam saat 16.00'ya kadar devam etmektedir.

Diğer bankalarda olduğu gibi TEB şubelerinde de hafta sonu mesaisi bulunmamaktadır, yani TEB şubeleri hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

TEB Şubeleri Resmi Tatillerde Açık Mı?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan -Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos - Zafer Bayramı

29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıda sıraladığımız dini ve resmi bayramlarda TEB şubeleri de diğer tüm bankalar gibi hizmet sağlamamaktadır