2021 Ocak’ta En Çok Tercih Edilen İkinci El Araç Markaları ve Modelleri Belli Oldu!

INDICATA tarafından derlenen ikinci el online pazar raporuna göre, geçen sene Ocak ayında 144 bin 600 adet satış gerçekleştirilirken 2021 Ocak’ta Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış yapıldı. 2021 Ocak’ta ikinci el araç satışları yüzde 28,49 azaldı, Aralık 2020’ye göre de yüzde 10,50 oranında düştü.

2021 yılının Ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araçların sayısı geçen yılın söz konusu ayına göre yüzde 65 arttı ve 267 bin 68 oldu. Bu araçların yüzde 39’unun satışı gerçekleştirildi.

Volkswagen, 14 bin 808 adet satışla 2021 yılının ilk ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası olarak kaydedildi. İkinci sırayı 12 bin 910 satışla Renault alırken, Ford ise 10 bin 994 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Bu markaların ardından Fiat 10 bin 128 adetle, Mercedes-Benz 5 bin 632 adetle, BMW 5 bin 597 adetle, Opel 5 bin 589 adetle, Peugeot 5 bin 39 adetle, Hyundai 4 bin 964 adetle, son olarak da Toyota 3 bin 685 adetle geldi.

Online araç pazarının yüzde 77’sini, en çok satılan 10 markanın Ocak ayında yaptığı satışlar oluşturdu.

Online pazarda Türkiye pazarı satış hızı, Ocak ayında ortalama 78 güne yükseldi. 66 gün ile Fiat en hızlı satılan marka olurken, en yavaş satılan marka ise 93 gün ile Mercedes-Benz olarak kaydedildi.

EN ÇOK SATAN BİNEK MODEL

Ocak ayı ikinci el online binek otomobil pazarında toplamda 83 bin 267 adet satış gerçekleştirildi.

Yukarıda söz ettiğimiz en çok tercih edilen10 markanın en çok satan binek modelleri listesinde 4 bin 320 adet satışla VW Passat modeli ilk sırayı kaptı. İkinci sırayı ise 3 bin 334 adetle Renault Clio, üçüncü sırayı 3 bin 320 adetle Renault Megane aldı. Renault Megane’ı 3 bin 89 adetle Ford Focus, 2 bin 528 adetle Opel Astra takip etti.

Ardından sırasıyla Toyota Corolla 2 bin 469 adetle, Renault Fluence 2 bin 404 adetle, Fiat Egea 2 bin 97 adetle, BMW 3 Serisi 2 bin 96 adetle ve BMW 5 Serisi 2 bin 25 adetle geldi.