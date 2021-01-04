2021 Ocak Ayında Kiracılara 1.150 TL Kira Yardımı Yapılacak

Düzenli kira yardımı uzun zamandan bu yana ilgili bakanlık tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede 2020 yılı içerisinde geçekleşmiş olan salgını yardımların boyutlarını artırmıştır. Bilindiği üzere Covid-19 Salgını kapsamında alınmış olan önlemler;

Restoran ve gece kulüplerinin kapatılması,

Sinema salonlarının kapatılması,

Toplu taşıma araçlarına yeni uygulamalar gelmesi,

Vardiyaların güncellenmesi,

Sokağa çıkma kısıtlamaları olarak sayılabilmektedir.

Sayılan önlemler ile salgın kontrol altına alınabilmesi adına önemli adımlar atılmıştır. Önemli sonuçlar elde edilmesine karşın ekonomi bu durumdan olumsuz olarak etkilenmiştir. Devlet, vatandaşların salgının ekonomik etkilerinden korunması adına pandemi yardımlarına hız verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Açıklama Yaptı

Salgın kapsamında yapılan en önemli yardım başlıklarından biri kira için sağlanan destektir. Pek çok vatandaş salgın yüzünden işine veda etmek veyahut ara vermek zorunda kalmıştır. Bu da otomatik olarak kira ödemelerinin gecikmesine neden olmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımı konusunda verilen desteklerin sayısı da aynı nedenden artırılmıştır.

Salgının ilk dönemlerinde ihtiyaç sahibi olmayan ev sahipleri kira alımlarını ertelemişlerdir. Fakat, aradan uzun zaman geçmesi kira ödemelerini yeniden gündeme getirmiştir. Bu kapsamda ise devlet desteği gündeme gelmiştir. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar temin edilen devlet desteği sayesinde kiralarını daha rahat şekilde ödeyebilmektedir.

Kiracılar İçin Kira Yardım Yapılacak

Devlet kira yardımı konusunda farklı uygulamalara da ev sahipliği yapmaktadır. bilindiği üzere şehirlerin görünümün değişmesi ve nüfusun artması gibi nedenler kentsel dönüşümleri gündeme getirmektedir. Gündeme gelen kentsel dönüşüm çerçevesinde toplu konutlar inşa edilmektedir. toplu konuların inşası sırasında;

Depreme dayanıklılık,

Daha çok kişinin ikamet edebilmesi,

İçerisinde sosyal tesislerin bulunması,

Daha modern bir görünüm elde edilmesi gibi konu başlıklarına dikkat edilmektedir.

Kentsel Dönüşümde Taşınma Desteği de Var

Toplu konutların inşa edilebilmesi için ise eski tip mahaller üzerinden yeniden yapılandırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda mahalle sakinlerine kentsel dönüşüm sonrasında daire verildiği bilinmektedir. Konutların inşası bitene kadar ise kira desteği söz konusu olmaktadır. Böylelikle kentsel dönüşüme girecek olan mahallelerde yer alan vatandaşlar mağdur bırakılmamaktadır.

Vatandaşların kentsel dönüşüm yüzünden taşınmaları ek masraflara katlanmaları anlamına da gelmektedir. Bu kapsamda da olabildiği kadar vatandaşa destek olunmaya çalışılmaktadır. Taşınma desteğinin kira desteğine ek olarak verilmesi de aynı nedenlerden ileri gelmektedir.

Devletin kira desteği aylık olarak yenilenmektedir. Bu durum taşınma desteğinde de farklı beklentilere girilmesine neden olmaktadır. Ancak taşınma desteği kira desteğinden daha farklı şekillerde incelenmektedir. Zira bu destek tek kerelik şekilde ayarlanmıştır. Yani bir kez taşınma desteği alan vatandaşlar ilerleyen dönemlerde yeniden destek alamayacaklardır. Talepler de bu şekilde incelendiğinden ikinci destek çağrılarına olumsuz yanıtlar verilmektedir.

Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Kira yardım başvurusu yapılmadan yardım alınması mümkün değildir. Ancak ilgili yardımın Korona Virüs yüzünden mi kentsel dönüşüm yüzünden mi gerçekleştiği süreci değiştirebilmektedir. Bilindiği üzere salgın kapsamında;

Kira,

Gıda,

Sıcak yemek,

Eğitim başlıkları altında ciddi yardımlar yapılmaya devam etmektedir.

Vatandaşların yardımları temin edebilmeleri için e-devlet üzerinden resmi başvurularını tamamlamaları lazımdır. Başvurular değişim göstermekle birlikte valiliklerden ya da kaymakamlıklardan da yapılabilmektedir. Başvuru sonrasında inceleme altına giren kişiler olumlu yanıt almalarından sonra kira desteği temin etmiş olmaktadır.

Kentsel dönüşüm için durum daha farklı ilerlemektedir. Kentsel dönüşüm kira desteği alınabilmesi için de bir başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak başvuru için bir süre bulunmaktadır. Tahliye ile başlaya bir yıl içerisinde başvuru yapılmak zorundadır.