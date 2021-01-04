2021 Ocak Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu!

2020 aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte 2021 ocak ayı kira zam oranları da belli oldu.

Milyonlarca vatandaşımız kiralarına gelecek zam oranlarını merak ediyordu. Açıklanan TÜFE oranlarına göre ev sahiplerinin yasal olarak yapabilecekleri tavan zam oranı belirlenmiş oldu. Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyor. Ocak ayı kira zam oranları açıklandı! Detaylar ise haberimizde;

Aralık 2020 enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memur maaşları zam oranlarının yanı sıra Ocak 2021 kira zam oranları da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından 12 aylık TÜFE verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre ise 2021 ocak ayında kiralara yapılacak zam oranları da belli oldu. Ocak ayında yapılacak üst zam limiti %12,28 olarak açıklandı.

ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memur zamlarının yanı kiracıların ve ev sahiplerinin beklediği 2021 kira zam oranları da açıklandı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre aralık ayı enflasyon oranı yıllık bazda %14,60 olurken aylık bazda ise %1,25 oranında artış yaşadı.

Buna göre TÜFE 2021 yılı aralık enflasyonu bir önceki aya göre %1,25 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 oranında artış yaşanırken geçen yılın aynı ayına göre ise yaşanan artış %14,60 oldu.

KİRALARA YÜZDE 12,28 ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayına yapılacak kira zam oranı %12,28 olacak.

TUİK tarafından yapılan bu açıklama ile birlikte 2021 yılının kira zam oranları belirlendi. Ocak ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak kiracılar yüzde 12,28 oranında zamlı kira ödeyecekler.

Eğer oturduğunuz evin kirası 1000 Türk lirası ile %12,28 kira artış oranı ile 122 Türk lirası kadar zam eklenebilecek. Bu hesaba göre toplam kiranız da 1 bin 122 Türk lirasına yükselecek.

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

TÜİK tarafından açıklanan kira artış olanları gayrimenkul sahibinin uygulayacağı en yüksek zam oranıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından Eylül ayında açıklanan karara göre artık kira zamları tüketici fiyat endeksine göre değil de kira artış oranına göre üst sınır tüketici fiyat endeksine göre belirlenecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 15:52