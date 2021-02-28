2021 Güncel Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu? İl İl Fındık Fiyatları

En yararlı besinlerden biri olan ve Karadeniz'deki vatandaşlarımızın geçim kaynaklarından biri olan fındığın 2021 yılındaki fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sizler için TMO, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Terme, Ünye’deki 2021 güncel fındık fiyatlarına haberimizde yer verdik.

2021 FINDIK KAÇ LİRA OLDU?

Vatandaşların ve firmaların, yararları ve besin değerleri nedeniyle en çok kullandığı kuruyemişlerden biri olan fındık, özellikle Karadenizli ailelerin bir numaralı geçim kaynağıdır. Bu nedenle, 2020 yılında 30 liradan satılan fındığın 2021 yılındaki güncel fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Fındık fiyatları şehirden şehire hatta ilçeden ilçeye değişiklik gösterebiliyor. 2021 yılında 30 liranın üstünde satılması gereken fındıklar güncel olarak 21 25 lira arasında satılıyor. Üreticiler ise fındık fiyatlarının ne zaman yükseleceğini araştırıyor.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin tarafından yapılan açıklamaya göre fındık fiyatlarının 35 lira civarında olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 30 liraya satılan kabuklu fındığın dolar kuru farkından dolayı 2021 yılında 35 liraya satılması gerektiğini belirten Şahin, güncel olarak fındık fiyatlarının 21 liraya kadar gerilemesinin nedeninin manipülasyon olabileceğini ifade etti.

2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

İşte illere ve ilçelere göre değişiklik gösteren fındık fiyatların genel olarak satıldığı fiyat aralıkları;

Akçakoca fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Çarşamba fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,75 TL

Düzce fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Fatsa fındık fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL

Giresun fındık fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL

Kocaeli fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,50 TL

Ordu fındık fiyatları: 24,00 TL - 24,00 TL

Sakarya fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,50 TL

Samsun fındık fiyatları: 25,15 TL - 26,00 TL

Terme fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

TMO fındık fiyatları: 21,00 TL - 22,50 TL

Trabzon fındık fiyatları: 22,25 TL - 23,50 TL

Ünye fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

Zonguldak fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,00TL

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 04:04