2021 Emekli ve Memur Maaşı Zamları Belli Oldu! Zamlı Emekli ve Memur Maaşları 2021

Vatandaşlar memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammını heyecanla bekliyordu. Yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli olan zam miktarının açıklanması için Aralık ayı TÜFE verilerinin açıklanması gerekiyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıkladı. İşte Aralık ayı enflasyon rakamları ve “2021 emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacak?” sorusunun cevabı…

Her yıl belirli tarihlerde zam yapılan memur ve emekli maaşları için Ocak ayı zammı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Bilindiği üzere, söz konusu zamlar son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor ve bunu son olarak belirleyecek olan Aralık ayı rakamları da bugün saat 10.00’da açıklandı. Kasım ayında bir önceki aya oranla yüzde 2,30 artan Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) temmuz-kasım döneminde yüzde 7,03 artış gözlemlenmişti.

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonu az önce TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK tarafından elde edilen verilerine göre, Aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artış gösterdi. Memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zamla birlikte maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon da yüzde 14.6 olarak belirlendi.

2021 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri ile belirlenen emekli ve memur zamları nihayet belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, memur maaşlarına ve emekli memur maaşına 2021 yılı Ocak ayı döneminde yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

MEVCUT EMEKLİ MAAŞI 2021 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI 1.500 TL 1.625 TL 1.600 TL 1.733 TL 1.800 TL 1.950 TL 2.000 TL 2.167 TL 2.200 TL 2.383 TL 2.400 TL 2.600 TL 2.600 TL 2.817 TL 2.800 TL 3.034 TL 3.000 TL 3.250 TL 3.200 TL 3.467 TL 3.400 TL 3.684 TL 4.000 TL 4.334 TL

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Ocak ayı zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 305 lira zam alarak aile yardım ödeneği hariç 4459 lira olacak.

MEVCUT MEMUR MAAŞI ALINACAK ZAM MİKTARI YENİ MEMUR MAAŞI 4.154 TL 305,73 TL 4.459 TL 4.165 TL 306,54 TL 4.447 TL 4.360 TL 320,89 TL 4,680 TL 4.505 TL 331,56 TL 4.836 TL 4.600 TL 338,56 TL 4.938 TL 4.808 TL 353,86 TL 5.161 TL 5.110 TL 376,09 TL 5.486 TL 5.518 TL 406,12 TL 5.924 TL 5.870 TL 432,03 TL 6.302 TL 6.122 TL 450,57 TL 6.572 TL

2021 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı mevcut durumda 711,50 lira iken 763,86 liraya yükseldi.

2021 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

%40-69 engelli maaşı 567,97 liradan 609,77 liraya yükselirken, %70 ve üstü engelli maaşı 851,95 liradan 914,65 liraya yükseldi.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı 1.544,61 liradan 1,658,29 yükseldi.

2021 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri Ocak ayı zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta almaya başlayacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL OCAK AYINDA YÜZDE 5,5 ZAM YAPILMIŞTI

2020 yılının ilk yarısında, toplu sözleşme hükmü ile birlikte memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması bekleniyordu. Bu artışa yüzde 1,5’lik enflasyon farkı eklenince memurlar, memur emeklileri ve sözleşmelilerin aylık artışı yüzde 5,5 olmuştu. Bunun yanı sıra, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da 2019 yılının son 6 aylık enflasyonu doğrultusunda yaklaşık yüzde 6,5 oranında artış göstermişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 10:57