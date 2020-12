2021 Ekonomi Nasıl Olacak? Dünya Ekonomi Sıralaması Değişecek Mi?

2019 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan ve 2020 yılını tamamen kapsayan korona virüs salgını dünya ekonomisini çok etkiledi. İlk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde görülen korona virüs hastalığı zamanla tüm dünyaya yayıldı. Virüsün daha da yayılması engellenmek istendiği için her ülke çeşitli yollarla karantina politikasını uygulamaya koydu. 2021 ekonomi üzerine de birçok şekilde etki edeceğini belli eden bu salgın ülkeler açısından farklı şekillerde politikalara sebep oldu. Virüsün hızlı bir şekilde yayıldığı bilindiği için en az hasarla bu salgından kurtulmak istenildiği için karantina yöntemi tercih edildi. Bu yöntem ile birlikte birçok işletme, fabrika ve firma maddi açıdan zarar gördü. Virüsün getirmiş olduğu etkiler en kolay şekilde hizmet sektörü üzerinde görüldü. Kısmi bir koruma sağlayan karantina kavramı insanların evlerine kapanması dolayısıyla neredeyse her sektör üzerinde olumsuz etki bıraktı.

2021 ekonomisi de bu salgından olumsuz bir şekilde etkilenecek gibi görünse de dünya üzerinde virüsün yayılma hızı azaldığı için bazı uzmanlar tarafından olumlu olarak görülmektedir. Ülkeler arasındaki ticaretlerde de ciddi bir gerileme yaşandığı için ülkeler iç kaynaklarına yöneldi. Üretkenlik durumu artsa a hizmet sektörüne aktarıldıktan sonra insanların evden çıkmamalarından kaynaklı olarak sıkıntıya girildi.

Ekonomi her ülkenin en önemli kavramlarından birisi olarak bilinmektedir. Çalışma oranları gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterse de genel olarak tüm dünyada çalışma saatleri % 14 oranında kısaldı. Dünya ekonomisi 2021 üzerinde de nasıl bir etki olacağı merak konusu olurken birçok uzman tarafından tahminlerde bulunuldu. Uzmanların ortak görüşü ise virüsün azalması veya yok olması durumunda olumsuz olarak etkilenmiş olan bu ekonomi kısa süre içerisinde toparlanabileceğidir. İşsizlik oranının son yıllara göre daha da fazla olduğu 2020 yılı, 2021 yılı için de olumsuz yansımalara sebep olacaktır. Dünaydaki birçok insan tarafından bir an önce bitmesi istenilen 2020 yılı her açıdan olumsuz bir şekilde sonuçlanmaktadır. Yılın son günlerini yaşadığımız bu dönemlerde insanlar ekonomik açıdan 2021 yılından büyük bir beklenti içerisindedir.

Türkiye 2021 Ekonomi Nasıl Olacak?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinin 2020 yılı içerisinde büyük bir gelişme kat edeceğini öngörürken yaşanan virüs salgını bu durumu tersine çevirerek beklentilerin altında kalmıştır. Virüs salgını sebebiyle OECD tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye 2021 ekonomisi de büyüme oranında geçmiş yıllara göre daha az gelişme kaydedecektir.

OECD tarafından yapılan araştırmalara ve hesaplamalara göre 2020 yılı başındaki gelişmelere göre Türkiye 2021 yılı için % 3.9luk bir gelişme kaydedebilecekken son dönemlerdeki olaylardan dolayı bu oran % 2.9a çekildi. Türkiye 2021 ekonomi genel olarak umut vaat etse de yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve virüs salgını bu durumda yeniden değişikliğe sebep olabilmektedir.

OECD tarafından yapılan tahminlere göre ise Türkiye 2022 yılı içerisinde % 3.2lik bir ekonomik gelişme gösterecektir. Verilen bu değerler şimdilik sadece tahmin içermekle birlikte 2021 Türkiye ekonomi durumu yeniden değişmesine sebep olabilir. Ülkemizde de birçok uzman tarafından araştırılıp tartışılan Türkiye 2021 ekonomi nasıl olacak konusu son dönemlerde iyice artış göstermiştir. Yılın son günlerinde olduğumuz da göz önünde bulundurularak 2021 yılının ilk çeyreklerinin ekonomik olarak yine zorlukları beraberinde getirebileceği söylenebilir. 2021 Türkiye ekonomi işsizlik oranının düşmesi veya artmasıyla da açık bir şekilde gözlemlenebilir. Yapılan tahminlere göre ise işsizlik oranı 2021 Türkiye içerisinde % 10luk bir azalma gösterecektir. İşsizlik oranının azalması da ekonominin gelişeceğinin bir habercisi olarak görülmektedir.