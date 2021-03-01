2021 Ehliyet Affı Çıkacak Mı, Kimleri Kapsayacak Ehliyet Affında Son Durum Nedir?

Bildiğiniz üzere Mart 2020 yılında hayatımıza giren koronavirüs salgını ve pandemi süreci hayatımıza dair pek çok şeyi kökünden değiştirdi. Örneğin koronavirüs salgınının ve pandemi sürecinin başlamasının ardından toplu taşımalara güven azaldı ve imkanı olan herkes şahsi arabasıyla trafiğe çıkmak istedi. Lakin birçok kişinin trafiğe çıkması için aşması gereken bir engel var. Engel olarak adlandırdığımız bu bahsi geçen şey hiç şüphesiz ki ehliyettir.

Ehliyetine belli başlı nedenlerle el koyulan vatandaşlar araba sahibi olmasına rağmen trafiğe çıkamıyor ve toplu taşıma kullanmak zorunda kalıyor. Bu durumun önemi pandemi sonrası süreçte iyice arttı ve bahsi geçen bu binlerce kişi 2021 yılında olası bir ehliyet affının gelip gelmeyeceğini oldukça merak ediyor. Eğer siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz zira haberin devamında 2021 ehliyet affına ilişkin son gelişmeleri açıklayacağız ve 2021 yılında ehliyet affının çıkıp çıkmayacağı ile ilgili yetkililerin açıklamalarından söz edeceğiz.

Bildiğiniz üzere trafikte 100 ceza puanını aşan sürücülerin ehliyetine el konuluyor. Bu sürücülerin yoğun istekleri sonucu ehliyet affı konusu 2021 yılında TBMM’ye taşındı ve birkaç milletvekili en azından tek seferliğe mahsus ehliyet affı gelmesi yönünde görüş bildirdi. Tek defaya mahsus ehliyet affını savunan vekillerden birisi olan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, pandemi sürecinde bu sürücülerin trafiğe tekrardan dönmesinin önünün açılmasının hem onlara bir istihdam kapısı olabileceğini hem de sağlık açısından daha güvenli olabileceğini belirtti.

2010 yılından beri toplam 1 milyon kişi ehliyet kurallarını ihlal etmiştir. Bu kişilerin çoğunun mesleği şoförlüktür ve ehliyetlerine el koyulduğu için mesleklerini icra edememektedir. Bu nedenle ehliyet affının çıkması şu an 1 milyon kişi tarafından heyecanla beklenmektedir. Konuyla ilgili gerekenlerin yapılması için sosyal medyada sık sık gündem çalışmaları yapılıyor.