2021 Çiftçiye Mazot ve Gübre Desteği Ne Zaman Verilecek, Tarımsal Destek Ödemesi Tarihleri Ne Zaman?

2020 Mart ayı itibariyle ülkemizde başlayan COVID 19 salgını ve akabinde gelen pandemi süreci pek çok sektörü maalesef ki derinden etkiledi. COVID 19 salgını ve pandemi sürecinden oldukça olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de herkesin malumu olduğu üzere tarım sektörü oldu. Bu durumdan haberdar olan devletimiz, neyse ki çiftçilere 2021 yılı içerisinde mazot ve gübre desteği adı altında bir ödeme yapacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından tüm çiftçilerimizin gözü kulağı 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği ödeme tarihi haberlerinde olmaya başladı. Peki çiftçiye gübre, mazot, tarımsal destek ödemesi ne zaman hangi tarihte verilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Emtia piyasasındaki fiyat artışları nedeniyle çiftçilerre verilecek olan desteklerin iki katına çıkarılacağını açıklayan Erdoğan, çifçilerin yüreğine su serpti. Aynı gün içerisinde “2021 Çiftçiye mazot ve gübre desteği ödeme tarihi: Çiftçiye gübre, mazot, tarımsal destek ödemesi ne zaman hangi tarihte verilecek?” temalı bir açıklama da geldi. Başkan Erdoğan, 2021 çiftçiye verilecek olan mazot ve gübre desteği ödeme tarihini 2021 yılının ilkbahar ayları olarak açıkladı. Bu da demek oluyor ki 2021 Mart, Nisan ya da Mayıs ayları içerisinde çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemelerini TC kimlik numaralarının son hanelerine göre sıralanarak alabilecek.

ÇİFTÇİ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Tarımsal desteklerin her birinden yararlanmak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olmanız gerekmektedir. Kaydınız olması durumunda, mazot ve gübre desteği almak istediğinizi bir dilekçe yazarak Tarım İl ya da İlçe Müdürlüklerine teslim etmeniz gerekmektedir. ÇKS kaydınız bulunmuyorsa öncelikle bu sisteme kayıt olmanız ve ardından dilekçenizi iletmeniz gerekmektedir. Bunların yanı sıra, bu destek ödemelerinden yararlanmak için karşılamanız gereken bazı koşullar vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan başvuru koşullarını taşıyor olmanız durumunda tarımsal destek almaya hak kazanacaksınız. Ödemeleriniz her ayın belli başlı günlerinde hesaplarınıza yatırılacaktır.