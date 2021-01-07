2020 Yılında En Çok Satılan Arabalar Belli Oldu!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan 2020 yılı Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme raporuna göre, geçen yıl 610 bin 109 adet otomobil satışı ile kapatan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılına oranla 2020 yılında yüzde 61,3 arttı ve 772 bin 788 adet araç satışı gerçekleştirildi.

Sadece otomobil baz alınarak incelendiğinde ise, 2019’a oranla, 2020 yılında otomobil satışları yüzde 57,6 arttı ve 610 bin 109 adet satış yapıldı. Yüzde 77,2 büyüme yaşanan hafif ticari araç pazarında da 162 bin 679 adet hafif ticari araç satışı yapıldığı kaydedildi.

2020’DE EN ÇOK SATILAN 5 MARKA

ODD raporundan elde edilen bilgilere göre, 2020 yılında binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Türkiye’de üretim yapan markalar ilk 3 sırada yer aldı.

137 bin 325 adet satışla listenin başını çeken Fiat’ı 101 bin 534 adetle Renault izledi. Üçüncü sırada ise 92 bin 487 adet satış gerçekleştiren Ford yer aldı.

Türkiye’de üretim tesisi bulunmayan Volkswagen (VW) 64 bin 776 adet satış gerçekleştirerek dördüncü olurken 43 bin 674 adet satışla Peugeot beşinci sıraya yerleşti.

2020 yılında Türkiye’de en fazla otomobil satışı gerçekleştiren markalar belli oldu. İlk sırada 98 bin 900 adet satışla Renault yer aldı. Renault’yu, Fiat 92 bin 364 adetle izlerken VW 52 bin 740 adet satış gerçekleştirdi. Dördüncü sıraya ise 38 bin 958 adet satış gerçekleştiren Toyota yerleşirken, Peugeot’un da 36 bin 589 adet satışla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK FORD SATILDI

Hafif ticari araç satışı bazında bakıldığında 2020 yılında Ford 64 bin 891 satış gerçekleştirerek en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde ilk sırayı kaptı Ford’un arkasından 44 bin 961 satışla Fiat ve 12 bin 36 adetle VW geldi.

En çok hafif ticari araç satan markaların arasında 7 bin 85 satışla dördüncü sırada yer alan Peugeot’u, Citroen 5 bin 226 adetle izleyerek beşinci sıraya yerleşti.

C SEGMENT TERCİH EDİLDİ

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde ise, pazarın yüzde 87,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu görüldü. C segmenti olan otomobiller 384 bin 457 adet satılarak yüzde 63 ile en yüksek payı alırken, 146 bin 821 adet satışı yapılan B segmenti otomobillerin de payı yüzde 24,1 oldu.